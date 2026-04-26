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商業駕照爭議延燒…紐約州告川普政府 阻砍7300萬公路補助

記者顏潔恩╱紐約報導
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聯邦運輸部長達菲要求紐約州撤銷部分合法發放的商業駕駛執照。(美聯社)
聯邦運輸部長達菲要求紐約州撤銷部分合法發放的商業駕駛執照。(美聯社)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)近期對川普政府提起訴訟，試圖阻止川普政府取消超過7300萬元的紐約州公路資金撥款；該訴訟目前已提交至美國第二巡迴上訴法院，要求法院推翻聯邦運輸部的決定，並恢復相關資金。

聯邦運輸部日前表示，由於紐約州拒絕撤銷其認為非法發放的商業駕駛執照(CDL)，因此將扣留相關資金；同時還表示，將進一步扣留未來1億4700萬元的資金，這些聯邦補助主要用於紐約州的道路維護、安全改善及基礎建設。

詹樂霞對此則回應，這些卡車駕駛執照均符合州與聯邦法規，且僅發放給具有合法身分的人士，並強調紐約民眾仰賴安全可靠的道路與橋梁通勤、接送孩子上學，並維持經濟運作，「政府不能先承諾資金，之後又突然撤回」；詹樂霞辦公室警告道，資金中斷可能影響一些關鍵的交通項目，增加成本，並衝擊紐約州各個地方的經濟。

據悉，有關卡車駕照的爭議已持續數月，運輸部長達菲(Sean P. Duffy)於去年6月表示，由於數百萬人非法入境美國，聯邦政府將審查各州的駕照發放制度，以防止漏洞；聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)於同年12月發布的審計報告顯示，在抽查的200份紀錄中，有107份紐約州商業駕照被認定為非法發放，該機構指出，紐約州在未證實駕駛人合法身分的情況下，向外國駕駛發放商業駕照。

「當超過一半的審查駕照被認定為非法時，這不只是錯誤，而是州政府的嚴重失職，州長霍楚(Kathy Hochul)必須立即撤銷這些非法發放的駕照」，達菲表示。

霍楚24日回應稱，運輸部的指控並不屬實，並指責聯邦政府扣留資金是「政治報復」，「紐約州在發放商業駕照方面一向遵守聯邦規定，這一點甚至在先前的川普政府期間也年年得到確認。」

詹樂霞辦公室也同意道，指州府已重新審查聯邦機構所列舉的個案，發現所有駕駛人均具備合法身分，並認為聯邦機構的結論可能基於「過時或錯誤的資訊」；而聯邦政府持續施壓紐約州撤銷部分合法發放的執照，此舉可能干擾依賴商業司機的重要產業，並加劇巴士司機短缺的問題。

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