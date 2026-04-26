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警方人力吃緊 世界盃街頭觀賽派對相繼告吹

記者范航瑜／紐約報導
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據交通局內部計畫文件，該局原計畫在6月11日至7月19日世界盃賽期間，於全市多達...
據交通局內部計畫文件，該局原計畫在6月11日至7月19日世界盃賽期間，於全市多達20條開放街道及廣場設立觀賽場地，每個場地獲批1萬元籌備經費。然而隨著市警局介入，計畫接連被喊停。圖為布碌崙展望公園。(記者范航瑜／攝影)

原定在全市多條開放街道舉辦的世界盃戶外公開觀賽活動，因市警總局(NYPD)反對而相繼告吹。市交通局(DOT)在收到警局的反饋後，取消了與各開放街道組織協調活動細節的例行會議，令原本萬眾期待的社區觀賽計畫面臨夭折。

據交通局內部計畫文件，該局原計畫在6月11日至7月19日世界盃賽期間，於全市多達20條開放街道及廣場設立觀賽場地，每個場地獲批1萬元籌備經費。然而隨著市警局介入，計畫接連被喊停。

布碌崙(布魯克林)展望高地開放街道(Prospect Heights Open Streets)董事會成員莫拉諾(Alex Morano)透露，交通局原已為凡德比爾大道(Vanderbilt Avenue)的開放街道安排了6月20日的專業觀賽活動，相關工作人員已準備就緒、計畫實地勘察，卻在25日被突然通知活動取消。

皇后區阿斯托里亞31大道開放街道的負責人蘇里科(John Surico)表示，他所在的組織原定於6月14日舉辦世界盃觀賽活動，卻在25日被突然通知取消協調會議。他說，據悉市警局既不願提供所需資源，也不打算核發相關許可。

開放街道組織通常透過市街道活動許可辦公室(Street Activity Permit Office, SAPO)申請路面使用許可，大型觀賽活動則需另行申報。市警局發言人表示，警方正「與市府及各市政機構合作，籌備與世界盃相關的各類活動，確保所有出席者能安全享受活動」。市交通局發言人巴倫尼(Vin Barone)則承諾，市府將帶來「一個充滿趣味、價格親民的夏日活動」，包括全市各地的觀賽派對，但未提供具體細節。

此前，市長曼達尼(Zohran Mamdani)已應市警局要求，批准在世界盃及7月4日美國建國250周年慶典期間，禁止在市屬公園用地舉辦大型活動，理由同樣是警力不足。市公園局官員表示，警方在賽事期間需應付大量人流，加之獨立日慶典，人手已高度緊張。

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