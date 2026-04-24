護理員絕食1周獲突破 市議長梅寧允送廢24小時工作制提案

市議員馬泰承諾若5月15日前提案不得到通過，「我會和護理員們一起回到這裡，不顧一切代價，直到提案通過」。(記者曹馨元／攝影)

為敦促紐約市議會盡快審議並通過廢除護理員24小時工作制的提案，成員多為華人 女性的家庭護理員維權團體在市政廳外絕食抗議逾一周。維權團體23日表示，市議長梅寧(Julie Menin)已同意提交該提案，並將在5月15日前投票表決，絕食抗爭因此暫停。

這項名為Int-303的提案由代表華埠 的市議員馬泰(Christopher Marte)提出，旨在禁止家庭護理行業安排單人24小時值班，目前該案已在公民服務與勞工委員會內經過公聽流程，獲得17名議員聯署。

馬泰表示，在積極與梅寧談判後，終獲其同意在不修改任何內容的情況下提交提案。護理員廢除24小時工作制的抗爭已持續數年，馬泰認為，此次獲得進展的重要原因是「梅寧更能明白護理員堅持的原則」。他也對提案最終得到通過極為樂觀，「基本上議長拿出的提案，就沒有不被通過的」。

23日午間的集會上，馬泰稱讚護理員絕食的勇氣，並承諾若5月15日前提案不通過，「我會和護理員們一起回到這裡，不惜一切代價，直到提案通過」。

華人護理員代表在發言中表示，七天七夜的絕食不易，「我們都沒想到自己能做到」；他將堅持不懈。

在現場聲援護理員的各維權組織也批評市長曼達尼(Zohran Mamdani)背棄承諾，指其在競選期間曾公開支持廢除24小時工作制，當選後卻不兌現諾言。護理員葉女士透露，紐約市警在絕食抗議期間數次想阻攔、並拆除護理員搭設的棚架，她認為這是曼達尼意圖干預的表現。

不過，該提案也面臨爭議。紐約移民記事網援引法律援助協會(Legal Aid Society)與身障人士團體說法指出，若不從州級層面修改健保授權，單方面在市府禁止24小時工制，恐會導致身障患者失去照護，甚至讓看護機構陷入合規困境。

華人護理員代表表示，如今獲得的成果雖值得慶祝，「但革命尚未成功」。(記者曹馨元／攝影)