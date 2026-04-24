拒炒房、護移民 CAAAV政聲背書3參選人

CAAAV政聲指出，此次初選背書是繼2025年市長選舉力挺曼達尼(Zohran Mamdani)之後的延續行動。(CAAAV政聲提供)

紐約唐人街住客協會下轄的社區倡議組織「CAAAV政聲」(CAAAV Voice)22日宣布為紐約州民主黨初選的三名參選人背書，分別是角逐第27州參議會選區(SD27)的牛毓琳(Yuh-Line Niou)、競逐第65州眾議會選區(AD65)的薩里圖帕克(Illapa Sairitupac)，以及參選第10國會選區(NY10)的蘭德(Brad Lander)。

CAAAV政聲指出，此次初選背書是繼2025年市長選舉力挺曼達尼(Zohran Mamdani)之後的延續行動。CAAAV政聲華埠首席組織員徐芳華(Julie Xu)說，工薪階層與紐約移民正同時面對移民及海關執法局(ICE)升級執法、社會服務削減，以及通膨三重夾擊，當前比以往更需要有實戰經驗、能夠抵禦掠奪性房地產利益並捍衛移民社區的民選官員。

牛毓琳、蘭德與薩里圖帕克三人均曾公開承諾，拒絕接受房地產業及美以公共事務委員會(AIPAC)獻金，並在捍衛和擴大租金 管制、抵制ICE升級執法方面有紀錄可查。

CAAAV政聲援引數據指出，紐約市逾62%的居民入不敷出，租金成為最沉重負擔。布碌崙 (布魯克林)與曼哈頓 的月租中位數已創下5000元的歷史新高，而薪資卻幾乎毫無增長；在川普對伊朗動武的背景下，食品、電力、醫療及油價均現大幅漲勢。

牛毓琳獲工作家庭黨(Working Families Party)及多位進步派民代背書，包括蘭德、州眾議員金兌錫(Ron Kim)與市議員哈尼夫(Shahana Hanif)，其對手李榮恩則獲華埠市議員馬泰(Christopher Marte)、現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員高步邇(Gale Brewer)和曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)等人支持。

紐約州初選定於6月23日(周二)舉行。