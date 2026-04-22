雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界(Resorts World New York City)宣布，預定28日啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市 首家提供這類項目的合法商業賭場。

雲頂世界自2011年開業以來，原本以電子博彩與老虎機為主。去年12月取得州府核發的下州地區賭場執照後，開始擴大營運規模，增設現場桌上遊戲。根據業者公布的資訊，賭場初期將推出超過240張賭桌、逾1500個遊戲座位，遊戲包括21點、骰寶、百家樂與輪盤，另搭配超過2500台老虎機同步營運。

不過，現場賭桌能否如期在28日全面開放，仍有待紐約州 博彩委員會本周完成最後測試與核准程序。業者表示，若相關程序順利完成，桌上遊戲將按計畫於28日正式對外開放。

這次擴編也帶動新一波招聘。根據業者公布資料，雲頂世界新增約1250個工作機會，其中約950個為桌上遊戲發牌員職缺；目前全場員工總數已超過2200人，預計今年夏天可增至2700人以上。業者表示，這次升級不僅是場館發展的重要里程碑，也可望進一步帶動皇后區 就業與周邊經濟。

開幕活動預料也將結合娛樂與政商界人士出席。根據公開資訊，皇后區出身的饒舌歌手Nas、雲頂集團董事長林國泰(Lim Kok Thay)，以及多位民選官員與社區領袖都預定參加剪綵儀式，為新設桌上遊戲區造勢。

在紐約市下州三張賭場執照中，雲頂世界之所以率先啟用現場賭桌，主要是因其原有場地與設施已具規模，不必像其他新案一樣從零開始興建。相較之下，其餘中選案從興建到正式營運仍需數年時間，因此雲頂世界未來一段時間內，可望成為紐約市唯一已開放現場桌上遊戲的合法商業賭場。