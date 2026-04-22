我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

詹樂霞 起訴2加密貨幣交易平台

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州檢察長起訴兩家美國大型加密幣交易平台，指控其在紐約州非法經營線上博彩業務。...
紐約州檢察長起訴兩家美國大型加密幣交易平台，指控其在紐約州非法經營線上博彩業務。圖為被告之一Coinbase。(路透)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)21日起訴加密貨幣交易平台Coinbase和Gemini，指控它們經營「預測投注」業務，涉嫌違反紐約州博彩法。

訴狀指，兩家運營商曾向紐約州18歲以上用戶開放預測市場(Prediction markets)功能，允許他們對各種未來事件的結果下注，預測範圍包括體育賽事、選舉或頒獎典禮等。而檢方認為，這些未來事件結果取決於概率遊戲，具有不確定性，超出下注者的控制範圍，因而不符紐約州對賭博的法律定義。

根據訴狀，被告方Gemini Titan, LLC去年12月開始進入預測市場，並在紐約州通過X、TikTok等社群平台密集宣傳和促銷，甚至還大力在線下拉人下載使用其應用程式。而其預測市場的玩法簡單，用戶只要對某一未來事件是否會發生的問題選擇「是」或「否」，並根據單注標價選擇購買幾注即可，如果其預測成功，每注合約可獲得1元，反之則顆粒無收。另一被告Coinbase Financial Markets推出的投注玩法亦與Gemini相似。

根據紐約州法，參與博彩的年齡下限為21歲，Coinbase和Gemini卻允許18至20歲的紐約用戶參與此種線上博彩，涉嫌違法。而且，兩家平台未取得州博彩委員會發放的特許經營牌照，逃避了相關業者應承擔的高額納稅義務。此外，兩被告運營的投注目標還包括聖約翰大學(St. John’s University)或水牛城州大(SUNY Buffalo)等校隊參與的全國性比賽，此舉涉嫌違反了紐約州禁止對任何有州內大學球隊參與的賽事進行投注的地方法律。

訴狀指，根據國家衛生研究院(NIH)的近期研究，過早接觸賭博會導致青年人罹患憂鬱症、焦慮症、情緒波動等心理健康問題的概率大增。美國心理學會(APA)的研究則顯示，32%的賭博成癮患者曾有過自殺的念頭。

訴狀要求法庭裁決沒收兩家公司的非法所得、向輸掉投注額的消費者支付賠償金，並承擔相當於違法所得三倍的罰款。

世報陪您半世紀

Gemini 詹樂霞 TikTok

上一則

東百老匯攤販遇惡少搶劫 店員相助被毆滿臉血

下一則

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

包括臉書、Instagram…網詐猖獗 Meta平台遭點名騙子多

包括臉書、Instagram…網詐猖獗 Meta平台遭點名騙子多
涉操縱非法撲克賭局 前NBA球員認罪

涉操縱非法撲克賭局 前NBA球員認罪
殺豬盤猖獗 紐約推防詐指南、拆解6步騙術…有中文版

殺豬盤猖獗 紐約推防詐指南、拆解6步騙術…有中文版
華女認仲介賣淫 重罪撤銷判緩刑5年

華女認仲介賣淫 重罪撤銷判緩刑5年

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
新冠疫情期間推出的「緊急住房補助券」計畫即將到期，使用該福利的租戶還有約兩周時間申請其他援助，但並非所有人都能保證獲得安置。(本報檔案照)

只剩2周… 紐約5200戶將失住房補助券 房管局推公屋應急

2026-04-15 07:11
皇后區Q17與Q27兩條公車路線將加入公車攝影執法範圍。（記者戴慈慧╱攝影）

MTA行車紀錄執法 擴大至紐約皇后區

2026-04-18 07:13

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可