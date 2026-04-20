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為曼達尼背書 歐巴馬現身紐約托育中心 師生尖叫驚訝

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市長曼達尼（右）與前總統歐巴馬共同造訪托育中心，外界將此舉解讀為歐巴馬對曼達...
紐約市長曼達尼（右）與前總統歐巴馬共同造訪托育中心，外界將此舉解讀為歐巴馬對曼達尼施政願景的強力背書。（取自紐約市長辦公室）

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與前總統歐巴馬(Barack Obama)日前共同造訪位於南布朗士(South Bronx)的一家托育中心。這場保密到家的活動不僅讓校方師生驚喜連連，更在紐約政壇引發熱議；外界將此舉解讀為歐巴馬對曼達尼施政願景的強力背書。

2人首度正式面對面交流 為學生朗讀繪本 合唱兒歌

根據「Politico」首發報導，曼達尼與歐巴馬當場為學生朗讀繪本，並帶領孩子們高唱兒歌「巴士輪胎轉呀轉」(Wheels on the Bus)。在與孩子互動前，兩人也針對曼達尼主打的「可負擔城市」願景交換意見，其中包括其核心政見「全民托兒服務」(universal child care)。

歐巴馬與曼達尼隨後朗讀了繪本「獨處與共處」(Alone and Together)，該書強調社區力量與集體合作的重要性。這對曾任社區組織者的歐巴馬，以及身為民主社會主義者的曼達尼而言，別具象徵意義。

當曼達尼與歐巴馬走進學前班教室時，19名學生見到市長隨即爆出尖叫聲。事先僅得知曼達尼到訪的教師們，在見到前總統現身時亦驚訝無比。

這場會面是兩人首度正式面對面交流。早在去年11月市長大選前，歐巴馬就曾致電曼達尼，稱讚其選戰表現並承諾願作為諮詢對象。兩人在托育中心互動頻率極佳，不時互相打趣。

這場活動正值曼達尼與現任總統川普關係緊張之際。儘管曼達尼當選初期與川普維持了友好互動，但隨著曼達尼提議對超級富豪課徵「度假豪宅稅」(pied-a-terre tax)，川普近日在社群媒體上抨擊其行為正在「摧毀紐約」。

在離去前，歐巴馬與現場所有教職員握手致意。一名幼童天真地問「誰是總統？」歐巴馬指著曼達尼開玩笑地回答孩子們，引發一陣哄堂大笑。「這就是我們所需要的」，歐巴馬在離開教室時表示，「對這些優秀的孩子進行投資」。

此次行程被列為高度機密，直到兩人離開教室轉往隔壁探視家長時，外界才得知。兩人全程均未接受媒體提問。

歐巴馬 曼達尼

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