史島北灘遊民所將啟用 民代斥未被通知

圖中為正在施工中的里士滿港大道109號遊民所，現遊民所已蓋好。(谷歌街景圖)

位於史泰登島 里士滿港(Port Richmond)的一處擬建遊民 所計畫於今年夏季開放。不過，史島民代表示，他們從未收到相關通知，但市社會服務部(DSS)卻堅持說，他們遵守了所有通知要求，並在預計開放前提前通知了社區利益相關者。

史島市議員漢克斯稱沒有收到里士滿港遊民所開放的通知。(漢克斯官方推特平台)。

據社會服務部稱，位於里士滿港大道(Port Richmond Ave.)109號的新遊民所將為多達64個成年遊民家庭提供住房和服務，幫助他們重新站穩腳跟，過渡到永久住所。非營利機構「Project Hospitality」將營運該設施，並提供包括個案管理、個人和團體諮詢、醫療和心理健康服務以及就業援助在內的現場服務，這個遊民所將提供24小時安保服務。兩個線上政府系統，City Record和PassPort Public都將這個遊民所項目與史島遊民服務機構Project Hospitality簽訂的合約生效日期列為2026年7月1日。

共和黨籍區長佛塞拉(Vito Fossella)和代表北灘的民主黨籍市議員漢克斯(Kamillah Hanks)均表示，他們沒有收到法律規定的事先通知，即推進該遊民所的計畫。

漢克斯的發言人表示，由於所在地區收容遊民過多，他們曾與前市長合作，暫停了該項目。直到上周，他們一直沒有收到新政府的任何通知，而這違反了政府在設立遊民所時，必須通知社區委員會、市議員和區長的規定，「我們市議員辦公室沒有收到任何電話、電子郵件或郵寄通知。因此，當我們得知這個遊民所要開放時，我們主動聯繫了市政府」。

佛塞拉上周就該遊民所發表聲明，聲稱他本人也未收到任何通知，「市政府再次沒有事先通知這件事。這延續了一種令人不安的趨勢，即市政府將史島視為二等公民，並在未經居民同意的情況下擅自頒布法令」；「如果事先沒有任何通知，我們又該如何挺身而出，代表民眾發聲呢」？

第一社區委員會主席西克拉里(Nicholas Siclari)也表示，該委員會也未收到任何通知，「我非常不滿，我們以及里士滿港和史島北灘的居民都沒有得到(發表意見的)機會」。

市政府否認了有關未遵循適當通知程序的說法。社會服務部發言人表示，「與任何新建的遊民所一樣，我們遵守了所有通知要求，並在預計開放前提前通知了社區利益相關者。這座新的過渡性住房設施將是該選區首個服務於成年家庭的遊民所，將為陷入困境的家庭提供至關重要的收容空間和專門的支持與服務」。社會服務部表示，已將日期為2月20日的相關信件通過電子郵件寄給兩名市議員，且早在2月份就發了通知。

史島區長福塞拉稱沒有收到里士滿港遊民所開放的通知。(福塞拉官方臉書)