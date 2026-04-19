先稱律師又改口顧問 收費辦綠卡未履約 法拉盛華人判賠1.2萬

原告周某指控，被告程長河在接洽過程中收取費用後承諾可以快速辦理綠卡，但最終未能在承諾期限內辦成。(受訪者提供)

一宗涉及法拉盛華人 社區移民 服務糾紛的案件，近日在皇后區民事法院有了結果，原告周某指控，被告程長河(Chang He, Cheng)在接洽過程中自稱律師、後又自稱為移民顧問，收取費用後承諾為他快速辦理綠卡，但最終未能辦成。案件經小額法庭仲裁後，於2026年初裁定周某勝訴，判令程某賠償約1萬2000元。

周某近期表示，他是在2024年來到美國，當時帶著家人，希望盡快透過政治庇護取得合法身分。經朋友介紹認識程某後，對方多次表示自己經驗豐富，並稱可以在短時間內將綠卡辦下來，「他當時說大概20天可以辦好，對我們這種剛來的家庭來說，很有吸引力」，周某說。

他補充，程某一開始給人的感覺相當專業，稱自己在美中處理過不少案件，還非常熱情，「一開始甚至說可以幫一部分忙，不收錢，後來才慢慢談到費用」，周某回憶道。

但後來在接觸過程中，他也逐漸發現對方說法前後不一，「他一開始說自己是律師，後來又說只是顧問或協助處理的人，講法一直在變」；但由於程某反覆保證可以很快辦成，他最終仍決定付款，透過銀行轉帳約8萬4000元人民幣。

真正讓周某起疑的是簽署文件時的內容，周某指出，對方口頭承諾「20天辦成」，但書面文件卻只寫「至案件成功為止」，既沒有具體期限，也未清楚列明費用性質，「我當場就問，那到底多久算成功？半年還是一年？他都不願意寫清楚」。

因存有疑慮，周某多次要求退款，但程某始終未同意，雙方關係也逐漸惡化。周某表示，他曾親自上門協商，但問題始終未能解決，才最終決定透過法律途徑維權。

在糾紛過程中，周某調查得知程某並非持牌律師，「那時候才意識到事情比較嚴重」；他接著向相關部門反映，同時向小額法庭提起訴訟追討款項。

期間，周某向法庭提交轉帳紀錄、收據及相關文件，並出庭作證。2026年初，仲裁員認為其證據已達基本成立標準，證詞亦具可信性，並認定程某在交易過程中存在誤導情形，應對收取款項負責，裁定退還相關費用並支付利息。

周某表示，案件公開後，已有一些人私下聯繫他，反映曾有類似經歷，但多數人因為擔心風險或不熟悉法律程序而未採取行動；對於判決結果，程某回應稱否認存在欺詐行為，並表示所收費用屬提供移民相關協助的服務費，並非以律師身分收費，對仲裁結果不予認同。