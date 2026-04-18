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曼達尼擴大垃圾桶計畫 6區社區2027年底前告別路邊垃圾袋

記者范航瑜／紐約報導
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市長曼達尼與市衛生局(DSNY)局長安德森(Gregory Anderson)17日宣布，全市新增六個社區分區將於2027年底前完成垃圾容器化，包括毗鄰華埠的小義大利等社區。(取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)17日宣布，全市新增六個社區，將於2027年底前完成垃圾容器化，包括毗鄰華埠的小義大利等社區。屆時，共八個分區的街道將徹底告別路邊垃圾袋。市府同時承諾全市59個社區分區將於2031年底前全面完成垃圾容器化。

此次納入擴展計畫的六個社區分區包括：布碌崙(布魯克林)第八社區(展望高地、皇冠高地、維克斯維爾)、布朗士第二社區(長木)、布朗士第五分區(大學高地、復頓高地一帶)、曼哈頓第二社區(西村、蘇荷區、小義大利、格林威治村、諾利塔)、皇后區第二社區(陽邊、獵人角、木邊)，以及史泰登島第一社區(北岸)。

代表曼哈頓華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，曼哈頓下城第二社區長期受衛生問題困擾，垃圾堆積不僅妨礙行人，也令居民、上班族和訪客深受其苦，「垃圾容器化能確保街道為人所用，而非任由老鼠橫行」。

此次擴展計畫的核心是針對中高密度住宅大樓推行「帝國垃圾桶」(Empire Bin)。市衛生局將為單位數超過30戶的樓宇逐一分配帝國桶，10至30戶的樓宇則可在市府人員一對一外展後，選擇使用帝國桶或較小型的「輪式垃圾桶」(wheelie bin)。九戶或以下的低密度住宅及商業物業，全市已強制要求使用輪式垃圾桶。

市衛生局預計此次擴展共需逾6500個帝國桶，涵蓋逾3500幢中高密度樓宇。帝國桶僅限大樓管理員操作，並由自動側裝垃圾車負責收運。全市首個試點位於曼哈頓第九社區(西哈林區)。去年6月已完成全面容器化後。布碌崙第二社區則預定今年秋季投入帝國桶。

然而垃圾桶進場後，隨之而來的是停車難題。西哈林區安裝1000個垃圾桶後，40個街區內便損失了約500個停車位。家住阿斯托里亞(Astoria)的李先生平時在路邊停車，目前雖覺得方便，但此次計畫擴及的皇后區第二社區(包含陽邊、獵人角、木邊)已鄰近他的生活圈。「垃圾桶體積巨大，放一個就占掉一個車位，以後想找車位恐怕更難了。」

此外，李先生還觀察到，市區垃圾桶常有滿溢成堆的問題，若垃圾桶容量不足，廢棄物最終還是會流向人行道。

布魯克林 華埠 布碌崙

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