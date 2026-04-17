護理員絕食 要求市議會推進廢24小時工作提案

家庭護理員在市政廳外發起絕食行動，敦促市議會盡快審議並通過旨在禁止24小時工作制的提案。(記者許君達／攝影)

家庭護理員維權團體宣布從16日起開始在紐約市 政廳外絕食抗議，以施壓市議會盡快審議並通過旨在禁止護理員24小時工作的提案。

絕食者指責市議長梅寧(Julie Menin)未遵守她此前支持提案通過的承諾。這項名為Int-303的提案由市議員馬泰(Christopher Marte)提出，旨在禁止家庭護理行業安排單人24小時值班，目前該案已在公民服務與勞工委員會內經過公聽流程，獲得17名議員聯署，但尚未獲得表決排期。

馬泰說，他正在就此與梅寧團隊溝通，目前對話「具有建設性」。

維權團體指責州長霍楚 (Kathy Hochul)與其背後的保險公司等利益集團一直試圖阻撓提案的通過。在一封署名為「參加市政廳靜坐抗議的女性護理員」的公開信中，抗議人士呼籲梅寧「不要屈從於霍楚或市長曼達尼(Zohran Mamdani)的壓力」，堅持推動提案的表決。

參加絕食的華裔 退休護理員張雲芳表示，24小時工作極不人道，全美國只有紐約還保留這樣的制度，而包括曼達尼在內的政客總是選前說得好聽，上任後就對她們不管不問。當所有當權者都不聽她們的呼聲時，她們才選擇用絕食的方式表達憤怒。2024年，紐約家庭護理員亦舉行過一次絕食行動，以施壓當時的市議會通過禁止24小時工作提案，共持續五天，但未取得成果。

據稱，目前有意參與且身體狀況符合條件的護理員約有15人，多數為華人。參與者表示要絕食到市議會通過提案為止，但後勤團隊成員寧子舜表示，會有醫生隨時監控絕食者的健康狀況，若接近體能極限，將會適時中止行動。

華人職工會幹事曹錦明表示，華人社區普遍對「絕食」有誤解。在當代的社運實踐中，絕食並非盲目挑戰生命極限，而是一種通過製造新聞事件吸引社會關注特定議題的公民運動方式，目的不是「尋死」，而是「發聲」。參與者會在有嚴密後勤保障的條件下，拒絕進食固體食物，但會正常飲水，團隊也會準備諸如椰子水等帶有能量的飲品保障絕食者的基本需求。