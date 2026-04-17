因應住房負擔沉重 紐約首創市府背書保險

市長曼達尼推出的住房保險計畫，在住房政策組織「市民住房與規畫委員會」(Citizens Housing and Planning Council)的一場演講中公布，標誌著多步驟計畫的啟動。(取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼 (Zohran Kwame Mamdani)16日宣布，將推出全美首個由市府主導的住房保險 計畫，協助可負擔住房及租金穩定住宅降低財產與責任保險費用，以應對紐約市日益嚴峻的居住負擔危機。

據政策團體「紐約住房會議」(New York Housing Conference)分析，2019年至2023年間，設有可負擔住宅(affordable apartments)的建築，其平均保險費率增加了一倍多。紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)數據顯示，去年租金穩定公寓大樓業主的平均保險成本激增10.5%。隨著承保此類建築的保險公司數量持續減少，費率也隨之攀升。

市府指出，每當保費 上漲100元，市府在新交易中所需投入的市政資本就增加1200元。新計畫透過壓低保費，不僅有望減輕業主負擔，更能讓市府的可負擔住房補貼發揮更大效益。為啟動這項計畫，市府將聘請獨立精算師設計保險架構，預計2027年開始承保。

據計畫，市府將組建跨部門工作組，由紐約市經濟發展公司(NYCEDC)、市住房開發公司(NYCHDC)及市房屋保護與開發局(HPD)聯合負責選定保險業者及管理合作事宜。計畫目標為明年向2萬戶住宅發放新保單，並於2030年前擴展至10萬戶，未來將實現自給自足。

曼達尼表示，若不正視保險成本節節攀升的問題，就無法真正解決住房危機。他說，此次創立全市首個市府背書保險計畫，目的是幫助市民留在自己的家園、讓業主有能力修繕建築，並打造一個紐約人真正負擔得起的城市。負責經濟公平的副市長蘇維思(Julie Su)則強調，要讓紐約更可負擔，就必須正視推高住房成本的結構性因素，而保費上漲正是其中之一。

該住房保險計畫在住房政策組織「市民住房與規畫委員會」(Citizens Housing and Planning Council)的一場演講中公布，標誌著多步驟計畫的啟動。今夏，市經濟發展公司將發出意向徵詢書(RFEI)，廣徵各界就保險計畫的架構與運營模式提出方案。