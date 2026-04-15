首家市營超市 落腳東哈林拉馬凱塔市場

紐約市府14日宣布成立「紐約市超市專責小組」，由副市長蘇維思與阿蒂加(Helen Arteaga)共同領導，召集各市府機構、行業專家及本地小商業主，共同推進計畫落實。(取自市長辦公室)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)14日與副市長蘇維思(Julie Su)及紐約市 經濟發展公司(NYCEDC)宣布，市府首家市營超市將設於曼哈頓 東哈林區(East Harlem)的拉馬凱塔市場(La Marqueta)。市府並宣布成立「紐約市超市專責小組」，由蘇維思與阿蒂加(Helen Arteaga)兩位副市長共同領導，召集各市府機構、行業專家及本地小商業主，共同推進計畫落實。

拉馬凱塔市場位於東哈林核心地帶，是NYCEDC旗下六個公共市場之一，現有逾20家小商戶及120名員工進駐，涵蓋餐廳、藝術品攤販及社區組織。(取自市長辦公室)

拉馬凱塔市場位於東哈林核心地帶，是NYCEDC旗下六個公共市場之一，現有逾20家小商戶及120名員工進駐，涵蓋餐廳、藝術品攤販及社區組織。該市場可追溯至1936年，由時任市長拉瓜迪亞(Fiorello LaGuardia)創立，原名「公園大道零售市場」，旨在為工薪階層提供平價新鮮食品。隨著波多黎各、多明尼加及墨西哥移民陸續湧入，將一帶改造為「西班牙哈林」，市場也逐漸更名為「拉馬凱塔」，沿用至今。

市府計畫在全市五區各設一家市營超市，計畫在首任任期結束前完成。位於拉馬凱塔(La Marqueta)的門店雖為首個確定選址項目，但規模較大，預計要到2029年才開放，預計占地9000平方呎，首家預計於明年在另一處地點開業。

在營運模式上，市府將持有土地並承擔租金與建設等固定成本，再透過公開招標選出私營業者負責日常營運，合約將明確要求業者將節省下來的成本直接反映在核心日常商品的售價上，以保障消費者切實受益。蘇維思表示，經濟公義的核心在於確保生活必需品在每個行政區都負擔得起且觸手可及。「市營超市計畫同時回應了可負擔性、工人尊嚴與社區活力三大議題，是市府經濟公義議程的重中之重」。

據州主計長辦公室報告，紐約大都會地區食品開支在過去十年大幅攀升，2012至2023年間增長達56.2%，高於全美平均水平。疫情期間供應鏈中斷與勞動力成本上升推高物價，2022年當地食品價格指數一度飆升8.8%，創40年來最大漲幅。儘管近年漲勢趨緩，但整體食品價格仍較2019年高出逾25%，令不少家庭持續承壓。