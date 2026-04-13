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涉賣淫及無證按摩 2華女長島被捕

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷...
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

長島蘇福克郡(Suffolk County)警方宣布，亨廷頓站(Huntington Station)一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕，面臨賣淫、未經授權從事專業行為相關指控。

警方表示，蘇福克郡警局第二分局調查小組在9日聯同人口販運調查單位，並會同亨廷頓鎮消防稽查員及法規執法人員，對位於東傑瑞科收費公路(East Jericho Turnpike)499號的一家名為「Pure Co Natural Spa」的按摩店展開調查行動，並於現場拘捕兩人。

被捕的55歲法拉盛居民江琳(Lin Jiang，音譯，下同)，被控未經授權從事專業行為(Unauthorized Practice of a Profession)的E級重罪及賣淫罪；51歲、同樣居住法拉盛的陳秀萍(Xiuping Chen)，則被控未經授權從事專業行為。

執法人員在現場同時開出共九項違規通知，涉及消防及相關營業規範。當地警方表示，案件仍在進一步調查中。

據悉，兩名被告已獲發出庭通知，並將在之後在中央艾斯利普(Central Islip)第一地方法院過堂應訊。

長島 法拉盛 皇后區

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