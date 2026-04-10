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15日前來不及報稅 可透過國稅局網站申請延期 以免受罰

記者馬璿／紐約報導
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隨著15日報稅截止日進入最後倒數，國稅局(IRS)近日提醒尚未完成報稅的納稅人應...
隨著15日報稅截止日進入最後倒數，國稅局(IRS)近日提醒尚未完成報稅的納稅人應盡快著手申報。(美聯社)

隨著15日報稅截止日進入倒數，國稅局(IRS)9日提醒尚未完成報稅的納稅人應盡快著手申報，並善用官方網站資源，以確保能準時提交稅表或及時申請延期。若需要延期，應在截止日前透過系統提出延期申請，避免不必要的罰款。

對於無法在15日前完成報稅的民眾，國稅局提醒，應在截止日前提出延期申請。一旦獲准，報稅期限可延至10月15日，但強調「延期申報不等於延期繳稅」，納稅人仍須在15日前繳清應繳稅款，否則仍可能產生利息與罰金。所有納稅人皆可透過「Free File」系統線上申請延期。

部分族群則可自動獲得延期資格，包括居住海外的美國公民與稅務居民、在美國及波多黎各境外服役的軍人，以及居住在聯邦政府宣布災區的納稅人。

針對無法一次繳清稅款者，國稅局提供多種付款方案，包括短期與長期分期付款計畫。官員呼籲，即使無法全額繳納，也應先提交稅表並盡可能付款，以減少罰金累積。未繳餘額在截止日後將持續計息並產生罰款，但若已核准分期付款協議，相關罰款可減半。

國稅局指出，官方網站IRS.gov提供多項免費工具與資源，涵蓋退稅進度查詢、報稅輔助服務、稅法條文說明及常見問題解答，協助個人與企業在截止日前完成報稅義務。對於臨時尋求免費報稅方案的納稅人，系統「Free File」服務仍開放符合資格者使用，可免費以電子方式提交報稅資料。

在退稅與帳戶管理方面，國稅局鼓勵納稅人使用個人線上帳戶系統，全天候查詢稅務紀錄、管理付款與退稅進度，並建議選擇直接存款方式收取退稅，以加快處理速度。國稅局也表示，正逐步淘汰紙本退稅支票。

國稅局表示，民眾可透過網站「Let Us Help You」專區快速取得報稅協助、退稅資訊及付款方案說明，掌握報稅最後階段的各項重要資訊。

此外，針對近期稅法變更，國稅局表示，納稅人若對新法條款存有疑問，也可透過網站查閱相關資格認定與操作指南，了解政策調整對自身報稅的影響。

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