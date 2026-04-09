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共和黨籍州長參選人布萊克曼提告 爭取百萬競選公費配對資金

記者范航瑜／紐約報導
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長島納蘇郡(Nassau County)郡長、共和黨籍州長參選人布萊克曼(Bru...
長島納蘇郡(Nassau County)郡長、共和黨籍州長參選人布萊克曼(Bruce Blakeman)9日向紐約州高等法院提起訴訟，要求推翻州公共競選財務委員會的裁決。圖為布萊克曼1月在布碌崙(布魯克林)8大道周邊造勢。(本報檔案照)

長島納蘇郡(Nassau County)郡長、共和黨籍州長參選人布萊克曼(Bruce Blakeman)8日向紐約州高等法院提起訴訟，要求推翻州公共競選財務委員會(Public Campaign Finance Board)的裁決，爭取取得逾百萬元的競選公費配對資金。

布萊克曼挑戰尋求連任的民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)。州府設有競選小額捐款六比一配對計畫，但委員會四名民主黨委員以程序不符為由，以四比三的黨派界線投票，取消布萊克曼的參與資格。布萊克曼的律師批評，此舉令人嚴重質疑委員會是否真正具備跨黨派性質，並指民主黨委員的行為形同「將制度武器化，掃除有力競爭對手」。

爭議的核心在於一份必須由州長參選人與副州長搭檔聯名提交的申請表格。據去年12月修訂的新規，參與州公共競選資金配對計畫的州長及副州長參選人須一同提交共同申請材料，但共和黨方面指出該聯名表格根本不存在，布萊克曼早前僅由本人單獨遞交的申請理應有效，且未收到補件通知。選舉委員會主席利夫頓(Barbara Lifton)堅持裁定無誤，認為法規明確要求參選人搭檔共同申請，委員會無權放寬這一程序要求。

州長選舉參選人若籌得至少50萬元、來自本州不少於5000名居民、每筆1050元以下的捐款，即可參與配對計畫，合資格捐款的首250元可獲六比一配對。布萊克曼目前帳面資金約160萬元，若訴訟成功，預計可獲逾100萬元公費配對資金，總上限則為350萬元。相比之下，霍楚的競選帳戶截至1月中旬已逾2120萬元，是布萊克曼的逾十倍之多。霍楚本人未參與配對計畫。

曾兩度以自由黨籍角逐州長的夏普(Larry Sharpe)宣布未能蒐集足夠聯署，無法取得共和黨提名資格。共和黨陣營因此無人參與初選，布萊克曼在初選配對資金上的資格亦因此受限，僅餘普選的350萬元上限。

州法規定，捐款人給州長選舉參選人的捐款上限為1萬8000元，分初選及普選各9000元。由於兩人均無對手初選，依法僅能保留普選部分捐款，超出9000的款項須全數退還。霍楚涉及金額達數百萬元，布萊克曼則至少10萬元。夏普另表示仍計畫以獨立身分，透過徵集聯署方式參與11月普選。

霍楚 民主黨

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