我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

「熊貓外賣」違規 87.5萬元和解 須賠償380家餐廳58萬元

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
熊貓外賣平台因違規收費遭市府重罰逾87萬元，逾380家移民餐廳獲償。圖為一名華裔...
熊貓外賣平台因違規收費遭市府重罰逾87萬元，逾380家移民餐廳獲償。圖為一名華裔工人在皇后區法拉盛為熊貓外賣送餐。(路透)

主攻亞裔社區的外賣平台「熊貓外賣」(HungryPanda)因違反紐約市外賣平台服務費上限法規，8日與市府達成逾87萬5000元和解協議，須向全市逾380家餐廳賠償，並繳納民事罰款。這是市消費者及勞工保護局(DCWP)首次就違反費用上限法規，對外賣平台採取執法行動。負責經濟正義的華裔副市長蘇維思(Julie Su)當天接受本報專訪透露，受影響的餐廳，大多數為華人或亞裔移民經營。

調查發現，熊貓外賣以多種手法規避法規，包括將多項收費捆綁為單一項目、頻繁更改費用名稱，以及將非法超收費用偽裝成「推廣扣減」，在部分個案中向餐廳收取數千元不法費用。據和解協議，熊貓外賣須向逾380家餐廳支付逾58萬元賠償，另繳逾29萬4000元民事罰款及費用。此外，平台須遵守費用上限規定、向餐廳清晰披露收費明細、建立內部合規政策及培訓機制，並每年提交合規聲明。

蘇維思接受本報訪問表示，調查起因是有多家餐廳反映問題，DCWP得悉後決定介入。她指出，熊貓外賣的違規手法並不僅針對華人餐廳，但語言障礙確實令移民業者更難了解自身權益與法規內容，讓平台有機可乘。她說，「小商家每天都承受極大壓力，擔心客人是否滿意、能否應付基本開銷。但你們不應該還要擔心，與你合作的公司還在違法欺騙你，這是我們想傳達的最核心訊息」。蘇維思透露，此次380多家獲賠餐廳中，大多數由華人或亞裔移民經營。

紐約市現行外賣平台服務費上限規定，外送服務不得超過15%，基本服務(包括訂單處理及平台上架)不得超過5%，電子付款手續費不得超過3%。熊貓外賣此前亦捲入另一宗集體訴訟案和解，今年稍早與另外兩家外賣平台Uber Eats及飯糰(Fantuan)合共支付500萬元，就違反市府外賣員最低薪酬規定，向逾4萬9000名外賣員作出賠償及繳付罰款。

蘇維思提醒餐廳業者，紐約市法律對外賣平台收費設了明確上限，業者應主動了解相關權益。「若發現帳單上出現不明新費用，無論名目為何，都應立即舉報，因為熊貓外賣正是不斷更換費用名稱來混淆視聽」。

熊貓外賣是一家定位海外華人和留學生市場的中餐外送平台，2017年由中國留學生劉科路在英國諾丁漢創立，隨後向北美、澳洲和日韓拓展，目前註冊用戶數百萬。該公司曾獲得多輪海外風投資金，並收購澳洲和紐西蘭本地的華人外賣服務平台以擴大市場。 

熊貓外賣平台因違規收費遭市府重罰逾87萬元，逾380家移民餐廳獲償。市長曼達尼(...
熊貓外賣平台因違規收費遭市府重罰逾87萬元，逾380家移民餐廳獲償。市長曼達尼(Zohran Mamdani)與負責經濟正義的副市長蘇維思(Julie Su)、DCWP局長萊文(Samuel A.A. Levine)當日在布碌崙(布魯克林)展望公園共同宣布這項和解協議。(取自市長辦公室)

移民 華裔 華人

上一則

布碌崙華人五金店3級大火 200消防撲救 百萬貨品燒光

下一則

法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

鄭麗文上海首站參訪 外賣平台巨頭美團是怎樣的公司？

鄭麗文上海首站參訪 外賣平台巨頭美團是怎樣的公司？
一份生煎包30元 外賣半年價格翻倍真相藏這裡

一份生煎包30元 外賣半年價格翻倍真相藏這裡
致電餐廳訂購 可避免平台抽成

致電餐廳訂購 可避免平台抽成
河南男因1份外賣 花26萬閃婚 妻婚禮當天消失還傳不雅照

河南男因1份外賣 花26萬閃婚 妻婚禮當天消失還傳不雅照

熱門新聞

顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
紐約市商業倡議團體指，市長曼達尼堅持大幅調升稅收，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。(記者曹馨元／攝影)

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

2026-04-06 07:12
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相