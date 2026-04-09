聯合廣場地鐵砍人案 26歲男臉被劃傷

曼哈頓聯合廣場4號線列車發生砍人案，26歲男子臉部被劃傷，警方追緝嫌犯。(NYPD提供)

曼哈頓 聯合廣場(Union Square)地鐵站 日前發生持械傷人案，一名26歲男子在車廂內與人爭執後遭對方以利器劃傷面部送醫，市警(NYPD)正通緝涉案嫌犯並呼籲民眾提供線索。

警方表示，案件發生於4月3日(周五)下午約2時40分，地點為曼哈頓14街—聯合廣場(14 St–Union Square)地鐵站內。一名26歲男子當時搭乘南向行駛的4號線列車，期間與一名身分不明男子發生口角衝突，雙方爭執升級為肢體衝突。嫌犯隨後取出一件不明利器，朝受害人臉部揮砍，造成其面部撕裂傷。

受害人隨後由急救人員送往表維醫院(NYC Health and Hospitals/Bellevue)治療，傷勢經評估為非危及生命，目前情況穩定。嫌犯作案後徒步逃離現場，去向不明。

市警形容嫌犯為一名深膚色男性，案發時身穿灰色毛衣及灰色運動褲，背黑色背包，並佩戴眼鏡。市警已公布相關監控影像，盼民眾提供線索協助破案。

警方數據顯示，截至4月1日，案發轄區第13分局的重罪攻擊案件(felony assault)較去年同期略有上升。今年迄今共發生62宗相關案件，較去年同期的60宗增加約3.3%。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。