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皇后區庇護所改用途 恐迫80戶家庭搬離 影響學童就學

記者高雲兒╱紐約報導
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根據市社會服務局規畫，皇家住宿酒店目前作為家庭庇護所，未來將騰出空間，用以接收從...
根據市社會服務局規畫，皇家住宿酒店目前作為家庭庇護所，未來將騰出空間，用以接收從曼哈頓上東區已關閉庇護所遷移出的單身男性。(谷歌地圖)

皇后區長島市(Long Island City)近日因市府計畫調整庇護所用途引發爭議，不僅社區與教育界表達反對聲音，當地市議員元在熙(Julie Won)聯同第30社區教育委員會(CEC 30)及多位教育倡議人士，3日上午在荷蘭溪公園(Dutch Kills Playground)舉行集會，反對市府將原本安置家庭的庇護所改為單身男性收容點，並呼籲保障約80個家庭留在原社區的權利。同屬西皇后區的市議員黃友興(Phil Wong)則從財政角度提出質疑，認為相關政策成本過高。

根據市社會服務局(DSS)規畫，位於新月街(Crescent St)38-30號的皇家住宿酒店(Royal Stay Hotel)目前作為家庭庇護所，未來將騰出空間，用以接收從曼哈頓上東區已關閉庇護所遷移出的單身男性。

此舉意味著約80個家庭必須在短期內搬離，元在熙在現場強調，這些家庭許多已在當地生活超過一年，孩子們多數就讀於鄰近的112公立小學，「他們已經是我們社區的一部分」。元在熙指出，「這些孩子不應被當作數字或物件隨意移動，他們需要穩定的學習環境。」

集會中，元在熙對市府的資源分配政策提出嚴厲批評。她指出，市府關閉上東區等富裕地區的庇護所，卻將收容壓力集中在長島市、阿斯托利(Astoria)等中低收入社區，對少數族裔社區造成不成比例的影響。數據顯示，涵蓋該區的皇后區第一社區與東南皇后區第12社區，目前承載的移民庇護所數量位居全市前列。

教育界代表對搬遷計畫深表憂慮，第30社區教育委員會主席認為，頻繁的居住地變動會嚴重干擾學生的學習進度，導致教師需重複評估學生狀況，進而產生學習落差。

對此，市社會服務局發言人回應稱，此次調整是為了將家庭從商務旅館型庇護所轉移至更具完善生活設施的第二等級(Tier II)收容所。市府強調，將儘量安排在春假期間搬遷以減少干擾，並承諾大多數家庭仍會安置於原本所屬的行政區。

在庇護政策成本方面，黃友興則表示，目前市府以整棟建築作為收容設施的做法開支龐大，「每安置一人每月可能需要數千元」，認為現行模式在財政上並不具成本效益。他建議，市府可考慮透過一般租屋市場安排居住，以減少不必要的資源浪費。

皇后區 庇護 長島市

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