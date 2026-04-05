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紐約市交通死亡人數同比降7% 近史上最低

記者顏潔恩／紐約報導
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市交通局通過街道安全重設，成功促進了布朗士東180街交展望大道處的交通安全。(市...
市交通局通過街道安全重設，成功促進了布朗士東180街交展望大道處的交通安全。(市交通局提供)

市交通局局長弗林(Mike Flynn)2日宣布，紐約市2026年首三個月的交通死亡人數接近歷史最低水平，與去年同期相比更是下降7%，其中以行人、機動車駕駛與乘客的死亡率創有史來最低。

市交通局最新發布的數據顯示，涉及行人以及機動車駕駛與乘客的交通死亡事故，同比大幅下降20%；截至當前，今年有42人死於交通事故，為自1910年有統計以來的第三低紀錄，僅在2015年、2018年同期的低死亡人數統計之後。

當局列出幾項重點，指出今年行人死亡人數較2025年下降21%、由29人降至23人，機動車駕駛與乘客的死亡人數也有所下降，從2025年的10人減至今年的八人，降幅達20%；當局認為，有多項措施促成了這個趨勢，包括在「零死亡願景」(Vision Zero)框架下推動的街道安全重設、以及紐約市自動化執法系統發揮下的作用。

為持續推進「零死亡願景」，當局官員指出，目前正在與州府審議「超級飆車族」(Super Speeders)的相關立法，該提案要求對屢次超速的駕駛人員安裝智慧限速輔助技術，進一步提高交通安全。

除此之外，市長曼達尼(Zohran Mamdani)和當局自1月已宣布，2026年將推行多項重要工程，受益對象包括行人、自行車騎士以及公車司機，所有工程均採用已證實能提升街道安全的設計方案。

這些工程包括在布碌崙(布魯克林)麥金尼斯大道(McGuinness Boulevard)、Ashland Place、以及弗萊布士(Flatbush)地區增設受保護的自行車道；在曼哈頓的麥迪遜大道(Madison Avenue)、布朗士的福特漢姆路(Fordham Road)增設新的公車專用道、以及在曼哈頓下城重新設計布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)入口，以更好地保障行人與自行車騎士的安全。

弗林表示，紐約市在降低交通死亡人數方面的努力，得益於有針對性、以數據為依據的街道重新設計，以及對超速、闖紅燈和其他危險駕駛行為的精準執法；但他補充道，「我們的工作遠未完成，因為任何一宗死亡都嫌太多，在市長曼達尼的領導下，我們正計畫以更大膽的思維和更緊迫的行動，保障紐約市民的安全。」

布朗士 布魯克林 曼哈頓

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