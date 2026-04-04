紐約華埠球鞋品牌「1587」控泰勒絲未婚夫商標侵權 索賠並要求改名

1587 Prime方面指出，1587是NFL酋長隊球星凱爾西（左）與馬霍姆斯（右）兩人球衣號碼的組合。(美聯社)

華埠球鞋品牌1587提告NFL兩大球星，指控商標侵權索賠並要求改名，圖為1587產品。(取自起訴書)

主打華埠及亞裔 文化的運動鞋品牌「1587 Sneakers」，日前提告國家美式足球聯盟(NFL )堪薩斯城酋長隊球星凱爾西(Travis Kelce)與馬霍姆斯(Patrick Mahomes)，指控兩人共同創立的餐廳與服飾品牌「1587 Prime」涉嫌商標侵權及不正當競爭，並已對其業務造成實質損害。

根據訴狀，1587 Sneakers於2023年成立，主打亞裔及太平洋島嶼裔(AAPI)美國人市場，並將部分收益捐贈給紐約本地亞裔社群組織。該公司指出，「1587」對他們具有歷史與文化意義，象徵亞洲人首次抵達美國的年份，因此這一品牌名稱承載著推廣亞裔歷史與社群認同的重要使命。

訴狀稱，凱爾西與馬霍姆斯選用「1587」作為品牌名稱，與原告幾乎完全相同，已對其品牌識別造成嚴重干擾。「一個如此高知名度的項目採用與原告幾乎一致的品牌名稱，無可避免地對其造成掩蓋效應與不可逆損害，」訴狀指出，相關影響已「持續至今」，甚至將企業推向「崩潰邊緣」。

圖為堪薩斯城NFL酋長隊球星馬霍姆斯(15號)與凱爾西(87號)的球衣。(路透)

1587 Sneakers還指控被告品牌不僅名稱相似，其銷售產品亦與原告高度雷同，且其餐廳菜單中出現大量亞洲風味元素，整體商業定位與原告重疊，「在未顧及原告既有市場空間的情況下，直接進入並複製其主題商業領域」。

此外，訴狀還稱，1587 Prime自於去年在市場推出並透過定向廣告進入紐約市場後，已導致消費者混淆，誤以為兩者存在關聯，甚至就被告股東涉及的挪用資金指控向原告查詢，對其聲譽造成影響。1587 Sneakers表示，其銷售額也已出現「可量化的下滑」。

對於名稱來源，1587 Prime方面指出，「1587」是凱爾西與馬霍姆斯兩人球衣號碼的組合。在法庭文件中，被告方主張案件應被駁回，理由是紐約南區聯邦法院並非適當審理地，因1587 Prime位於密蘇里州，兩名被告亦均非紐約居民。

針對此說法，1587 Sneakers代理律師近日向法院提交文件反駁，指出原告公司位於紐約，且被告透過網路商店向紐約銷售產品，已構成在該司法管轄區內從事商業活動。

1587 Sneakers為近年興起的亞裔文化品牌之一，創立於2023年，由曾任職大型運動品牌的創辦人Adam King與合夥人共同創立，主打結合街頭時尚與亞裔文化敘事。

他們在訴狀中強調，1587 Sneakers強調社群連結與公益導向，並與曼哈頓華埠非營利組織「Welcome to Chinatown」合作推出聯名系列產品，將銷售額的20%捐贈予曼哈頓亞裔社群相關組織，以強化品牌與華埠之間的連結。

凱爾西是流行天后泰勒絲 的未婚夫。