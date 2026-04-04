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曼達尼與市議會預算角力 劍拔弩張

記者范航瑜／紐約報導
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市議員黃友興(Phil Wong)表示，各方應認真審視議會提出的節省項目，而非一...
市議員黃友興(Phil Wong)表示，各方應認真審視議會提出的節省項目，而非一概拒絕。圖為黃友興去年9月在曼哈頓華埠出席活動。(本報檔案照)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市議會就如何彌補逾50億元的財政缺口，3日正面交鋒，雙方在6月底預算截止期限前立場分歧，劍拔弩張。自市議會4月1日公布替代預算方案以來，曼達尼就反擊該方案「不切實際」，多名議員則回擊批評曼達尼的預算方案，指其誤導公眾。

市議會的替代預算方案主張透過重新估算收支與削減開支節省逾60億元，以取代曼達尼提出的加徵房產稅及動用財政儲備金方案。但曼達尼批評議會方案「不切實際」，稱若採納該計畫，將導致各市府機構預算大幅削減，最終由普通市民埋單。

此番言論引發議員強力反彈，多名市議員在社群媒體X上發文，批評曼達尼的說法「不誠實」且「嚴重誤導」。曼哈頓上東區市議員馬隆尼(Virginia Maloney)語帶諷刺地表示，「我知道數學很難」。她對NY1電視表示，議會逐項審查了預算，旨在確保不動用「雨天基金」、不加徵房產稅。市議員黃友興(Phil Wong)表示，「你無法靠一次性措施、挪用儲備金或發明新費用，來建立一個可持續發展的城市」。他同時呼籲各方認真審視議會提出的節省項目，而非一概拒絕。

市議會財政委員會主席李琳達(Linda Lee)則就「空缺職位節省」問題作澄清，強調相關數字並非憑空捏造，而是確實存在於預算中、未能填補的全職職位。她說，議會只是要求將這部分列回預算，承認其為實際節省。她並駁斥了曼達尼有關削減服務的指控，重申「我們沒有削減服務，我們一再強調這一點」。

面對質疑，曼達尼並未退讓，繼續批評議會方案，稱之為「議長梅寧(Julie Menin)的預算提案」，暗示責任歸屬在於議長本人。市府須在6月底前通過一份收支平衡的預算，財政缺口高達54億元。曼達尼預計將在未來數周公布行政預算方案。

議員們表示，市議會財務團隊已完成全面審查，並對分析結果信心十足。李琳達表示「預算過程還很漫長」。馬隆尼則強調，所需節省的金額不到支出的5%，「我們並不是走投無路，只需要齊心協力，想辦法更好地管理各機構」。

曼哈頓 曼達尼

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