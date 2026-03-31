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詐騙新招 助能源帳單退款 實為竊取個人資訊

記者胡聲橋／紐約報導
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騙子利用高額電費和瓦斯費帳單誘騙洩漏個人資訊。(本報檔案照)
騙子利用高額電費和瓦斯費帳單誘騙洩漏個人資訊。(本報檔案照)

一個寒冷和多雪的冬季剛過去，正當紐約人為高昂的電費和瓦斯費帳單犯愁時，無孔不入的騙徒也打起了高能源費帳單的主意。詐騙者向居民發送短訊，假裝幫助他們獲得能源帳單退款，但他們的真正目的卻是竊取個人資訊。

專家指出，騙子會根據年齡、種族和居住地等人口統計資訊鎖定目標人群，發送看似合法的短訊，但實際上都是假的。比如那些收到高額能源費帳單的居民會收到騙子的短訊，聲稱因停電而受損者，可以辦理退款。這些短訊看起來像是來自真正的客服人員，試圖提供幫助，讓人不易生疑。

騙子會說，「你把帳號、銀行卡資訊和銀行路由號碼給我，我幫你辦理退款」，但這正是一個圈套，是製造一個陷阱，先博取消費者的信任，然後收集可用於詐騙或惡意活動的個人訊息。居民絕對不應該照做。

交易網路服務公司(Transaction Network Services)產品管理總監哈拉布爾達(John Haraburda)說，「這是一系列騙局，基本上就是利用過去幾個月東海岸的惡劣天氣作為誘因，接近居民實施詐騙，利用非法活動竊取個人信息」。

哈拉布爾達提醒，當出現以下情況時，當事人應該高度警惕：索取個人資訊；騙子可能會要求受害者的社會安全號碼、地址或同住人員的資訊；可疑連結，騙子的短信可能會要求受害者點擊其中的連結來驗證帳戶或支付帳單；索取銀行或信用卡資料，騙子可能會要求受害者的銀行帳號、路由號碼或信用卡資料。

哈拉布爾達指出，民眾最糟糕的做法就是點擊短信中的任何超鏈接，因為這些鏈接指向的網站通常是非法的，它們看起來像是正規網站，甚至帶有正規網站的標誌，但實際上並非如此。

專家建議，如果居民收到提供水電費退款的短信，最好的方法就是直接撥打公用事業公司的官方電話號碼核實。居民也可以向當地執法部門或聯邦貿易委員會舉報這些短訊。

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