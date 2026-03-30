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OMNY學生卡頻故障 家長籲換硬卡、取消乘坐次數限制

記者曹馨元╱紐約報導
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有高中生指出，在卡片無故失靈時，部分學生被迫逃票，只為了能準時到校，卻也因此面臨...
有高中生指出，在卡片無故失靈時，部分學生被迫逃票，只為了能準時到校，卻也因此面臨遭罰款的風險；示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

去年起新推出的學生OMNY支付卡代替了取代學生地鐵卡(MetroCards)，提供全年全天候的每日4次免費乘坐。然而，這原本意在提供便利的系統卻引發學生與家長集體砲轟；大批學生日前在教育政策小組(PEP)會議上批評OMNY卡故障頻傳，導致麻煩重重。

目前發放給學生的OMNY卡採用類似地鐵卡的薄片材質。據多名學生反應，這些不防水的紙片軟卡十分脆弱，遭雨雪淋濕就會壞，甚至放進錢包太大力都會壞掉；他們呼籲市府發放與地鐵站販賣機所售相同、材質如信用卡般的「硬卡」，以確保使用壽命。

OMNY卡因質量引發的不滿從發行之際便存在。本報曾報導，史岱文森高中(Stuybvesant High School)有華人學生經歷OMNY卡莫名失靈，而學校卻遲遲未能發放新卡，為學生造成不必要的損失。

許多學生對卡片故障可能引發的連鎖反應感到憂慮。有高中生指出，在卡片無故失靈時，部分學生被迫逃票，只為了能準時到校，卻也因此面臨遭罰款的風險。

為此，負責監督紐約市公立學校的教育政策小組通過一項決議要求教育局全面改革現行的學生OMNY計畫。包括推動學生卡的普及化，取消目前住家距離學校需達0.5哩以上的申領門檻；並取消每日搭乘次數的限制，將原先搭乘黃色校車的學生也納入補助範圍。決議同時要求市府將卡片升級為耐用的硬式卡片，並簡化、加速換卡程序。

面對學生與家長的抗議，大都會運輸署(MTA)發言人舒爾茲(Kayla Shults)回應表示，該機構目前正積極與教育局合作開發數位學生證，未來可望讓學生直接將票證存入手機中，感應進站。

儘管現行學生OMNY卡提供的福利已有所進步，但倡議團體「交通替代方案」(Transportation Alternatives)強調，若無法解決卡片材質不可靠以及更換機制緩慢等根本問題，這些看似優渥的福利對學生而言，終究只是難以兌現的空談。

大批學生日前在教育政策小組(PEP)會議上批評OMNY卡故障頻傳，導致麻煩重重。...
大批學生日前在教育政策小組(PEP)會議上批評OMNY卡故障頻傳，導致麻煩重重。(MTA提供)

MTA 教育局

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