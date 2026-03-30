OMNY學生卡頻故障 家長籲換硬卡、取消乘坐次數限制

有高中生指出，在卡片無故失靈時，部分學生被迫逃票，只為了能準時到校，卻也因此面臨遭罰款的風險；示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

去年起新推出的學生OMNY支付卡代替了取代學生地鐵卡(MetroCards)，提供全年全天候的每日4次免費乘坐。然而，這原本意在提供便利的系統卻引發學生與家長集體砲轟；大批學生日前在教育政策小組(PEP)會議上批評OMNY卡故障頻傳，導致麻煩重重。

目前發放給學生的OMNY卡採用類似地鐵卡的薄片材質。據多名學生反應，這些不防水的紙片軟卡十分脆弱，遭雨雪淋濕就會壞，甚至放進錢包太大力都會壞掉；他們呼籲市府發放與地鐵站販賣機所售相同、材質如信用卡般的「硬卡」，以確保使用壽命。

OMNY卡因質量引發的不滿從發行之際便存在。本報曾報導，史岱文森高中(Stuybvesant High School)有華人學生經歷OMNY卡莫名失靈，而學校卻遲遲未能發放新卡，為學生造成不必要的損失。

許多學生對卡片故障可能引發的連鎖反應感到憂慮。有高中生指出，在卡片無故失靈時，部分學生被迫逃票，只為了能準時到校，卻也因此面臨遭罰款的風險。

為此，負責監督紐約市公立學校的教育政策小組通過一項決議要求教育局 全面改革現行的學生OMNY計畫。包括推動學生卡的普及化，取消目前住家距離學校需達0.5哩以上的申領門檻；並取消每日搭乘次數的限制，將原先搭乘黃色校車的學生也納入補助範圍。決議同時要求市府將卡片升級為耐用的硬式卡片，並簡化、加速換卡程序。

面對學生與家長的抗議，大都會運輸署(MTA )發言人舒爾茲(Kayla Shults)回應表示，該機構目前正積極與教育局合作開發數位學生證，未來可望讓學生直接將票證存入手機中，感應進站。

儘管現行學生OMNY卡提供的福利已有所進步，但倡議團體「交通替代方案」(Transportation Alternatives)強調，若無法解決卡片材質不可靠以及更換機制緩慢等根本問題，這些看似優渥的福利對學生而言，終究只是難以兌現的空談。