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市府提告叫車平台Empower 控無牌營運逃堵車費

記者范航瑜╱紐約報導
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Empower主打司機自訂費率、全額收取車資，以低於Uber與Lyft的票價吸引...
Empower主打司機自訂費率、全額收取車資，以低於Uber與Lyft的票價吸引乘客，司機則以訂閱制付費使用平台。(截自App Store應用商店)

市法律局(Law Department)近日在紐約州最高法院提告叫車應用程式公司Yazam Inc.，指控旗下Empower平台自2022年起，以無牌身分在全市派遣出租車輛，繞過市府規定以低價吸引乘客，違反了市計程車暨禮車管理局(Taxi & Limousine Commission, TLC)相關法規。TLC警告稱，司機若與Empower等類似平台合作，將面臨吊銷執照及最高500元罰款。

訴訟文件顯示，TLC早在2022年5月向Empower發出停業令，今年18日再度發函，要求公司立即停用應用程式，並聯絡TLC洽談申請出租車基地牌照事宜。TLC臥底執法人員在2022至2023年間，共70次查獲Empower無牌運營，其中32次發生於前兩年，餘下38次則集中於今年2月4日後。訴狀指出，Empower對所有違規通知均置之不理，導致被判缺席敗訴。

Empower由西爾(Joshua Sear)於2020年創辦，目前除紐約市外，亦在巴爾的摩、南佛羅里達及北卡羅來納州等地運營。該平台主打司機自訂費率、全額收取車資，以低於Uber與Lyft的票價吸引乘客，司機則以訂閱制付費使用平台。Empower對外宣稱，平均可以比Uber和Lyft便宜20%左右。

然而正是這套繞過TLC規定的商業模式引發爭議。TLC向旗下持牌司機發出警告，凡與Empower等「無牌軟體平台」合作者，將面臨吊銷執照及最高500元罰款；車主若將車輛接入該平台，則可能被罰款高達1萬元。市議會交通委員會主席阿布魯(Shaun Abreu)指出，Empower未依規定收取每趟行程的法定費用與稅款，包括堵車費及機場附加費的。

此案更涉及一段插曲。西爾此前在市議會就新任TLC局長瓦迪維亞(Midori Valdivia)的任命聽證會上作證，席間透露將延攬TLC前局長都勇(David Do)出任Empower政府及監管事務資深副總裁，此舉被訴狀形容為「令人震驚的公然挑釁」。數日後，都勇婉拒了該職位。

紐約市目前共有逾11萬5000輛TLC持牌車輛，其中超過8萬2000輛屬高容量出租車，涵蓋Uber和Lyft等主要平台。自Uber於2011年進入紐約市場，打破黃色計程車的壟斷格局以來，叫車平台的監管問題始終是市府與業界角力的核心議題。

目前紐約市共有逾11萬5000輛TLC持牌車輛，其中超過8萬2000輛屬高容量出...
目前紐約市共有逾11萬5000輛TLC持牌車輛，其中超過8萬2000輛屬高容量出租車，涵蓋Uber、Lyft等主要平台。(記者范航瑜╱攝影)

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