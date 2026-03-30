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今年首例 皇后區海灘現40呎巨鯨屍體

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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一隻長約40呎至45呎的長鬚鯨近日被發現擱淺在皇后區洛克威海灘。(取自紐約州環境...
一隻長約40呎至45呎的長鬚鯨近日被發現擱淺在皇后區洛克威海灘。(取自紐約州環境保護廳NYSDEC)

一隻長約40呎至45呎的長鬚鯨(Sei Whale)近日被發現擱淺在皇后區洛克威海灘，疑似因與船隻碰撞而喪生，引起當地居民與環保專家的關注。這也是2026年以來，洛克威海灘發生的首起鯨魚擱淺死亡事件。

根據紐約郵報以及PIX11等媒體報導，這隻鯨魚最初在離長島海岸約15哩的海面被民眾發現漂浮，隨後逐漸飄向岸邊，最終擱淺在皇后區洛克威95街附近的沙灘。當時，當地居民與遊客蜂擁拍照，現場被迫以黃色警示線圍起，以避免意外發生。

大西洋海洋保育協會(Atlantic Marine Conservation Society)生物學家對鯨魚進行了解剖檢查，發現其右側有明顯擦傷，內部組織也出現大面積瘀傷。

專家表示，這些初步檢查結果顯示，船隻撞擊可能是鯨魚死亡的主要原因。該協會執行董事迪喬凡尼(Robert DiGiovanni)指出，接下來將進一步排查其他可能因素，包括如疾病或老化的自然原因，或是包括誤食有毒物質及被海洋垃圾纏繞等的人為因素。

專家同時提醒，擱淺死亡的鯨魚極其危險。死亡後，鯨魚屍體會迅速膨脹，陽光加速分解，體內氣體可能引發爆炸性破裂，對靠近者造成嚴重傷害。

長鬚鯨是藍鯨的近親，也是世界上體型最大的鯨魚之一，與鰭鯨外觀相似，主要差異在於下頷的顏色。19、20世紀的捕鯨活動曾大量減少其族群，目前已列入「瀕危物種法案」保護名單。

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