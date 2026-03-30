2疑似亞裔嫌犯盜領逾萬元遭通緝 警籲民眾提供線索

在南布碌崙盜領1萬多元，遭警方通緝的另一名嫌犯。(警方提供)

兩位疑似亞裔的嫌犯在南布碌崙(布魯克林)盜領了兩名女受害者共計1萬1600元，市警察局正在通緝兩名被指犯有重竊罪(Grand Larceny)的嫌犯。警方呼籲知情者及時提供線索，早日將這兩位嫌犯捉拿歸案。

轄區包括班森賀華社的市警62分局稱，2月28日晚大約6時，在西10街(W 10th St)交P大道(Avenue P)，即華人常去的塞斯露公園(Seth Low Park)附近，一名39歲的女受害者發現，其銀行帳戶發生了九筆未經授權的交易。警探進一步偵查表明，兩位身分不明的人利用受害人的個人信息，分別在62分局轄區內的16大道4721號以及66分局轄區內的18大道6501號的兩台不同自動取款機(ATM)上，從受害人的銀行帳戶中共 提取了8000元。

位於南布碌崙的市警60分局稱，2月25日大約下午2時，在布萊頓一號廣場(Brighton 1st Pl)3111號附近，一名24歲的女受害者發現，她的銀行帳戶發生了12筆未經授權的交易。警探經進一步偵查認定，一名身分不明者利用受害人的個人信息，從位於布萊頓海灘大道(Brighton Beach Avenue)1002號的大通銀行(Chase Bank)共提取了3600元。案發後，嫌疑人徒步逃離現場，去向不明。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。