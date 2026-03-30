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新州毒販班森賀落網 繳獲近9000粒芬太尼 和900克可卡因

記者胡聲橋╱紐約報導
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執法部門繳獲的含有芬太尼的假冒羥考酮藥片和可卡因。(州檢察長辦公室提供)
執法部門繳獲的含有芬太尼的假冒羥考酮藥片和可卡因。(州檢察長辦公室提供)

一名新澤西男子在南布碌崙(布魯克林)班森賀華社周邊非法銷售芬太尼和可卡因遭逮捕並被起訴。這名男子被指控31項販毒罪。如果罪名成立，將面臨最高20年監禁。

州檢察長長詹樂霞(Letitia James)宣布，這名被告來自新澤西州(New Jersy)海洋鎮(Ocean Township)的36歲男子阿斯蘭努克(Azer Arslanouk)因在格雷夫森德(Gravesend)開店非法銷售毒品被逮捕控罪。由州檢察長有組織犯罪工作組(OCTF)牽頭的調查組在此案中共繳獲了超過8887粒含有芬太尼的假冒羥考酮(oxycodone)藥片和超過891克可卡因，價值約10萬元。

這項調查歷時30個月，包括數百小時的實地監視、經法院授權的獲取手機GPS信息、隱藏式攝影機和臥底行動等。調查顯示，從2024年12月到2025年1月，阿斯蘭努克涉嫌進行了四次毒品交易，其中包括可卡因和含有芬太尼的假冒羥考酮藥片。阿斯蘭努克在湖街(Lake St.)9號的一家店面儲存和出售這些可卡因和芬太尼藥片。這家店在國王高速路(Kings Hwy)交麥當勞大道(McDonald Ave.)附近，離地鐵F車國王高速路站不遠。網上信息顯示，這家店提供汽車保險、商業運輸保險、指紋採集服務及汽車租賃和融資方面的服務。檢察官稱，被告使用加密通信軟件與買家溝通毒品交易事宜。

阿斯蘭努克被指控的31項罪名包括多項非法出售管制藥品(A級重罪)和非法從持有管制藥物(B級重罪)以及共謀犯罪。

「毒販將芬太尼藏匿在假處方藥中，將遭受鴉片類藥物(opioid)成癮折磨的紐約人置於嚴重的危險之中」，總檢察長詹樂霞表示，「這項調查從街頭繳獲了數千粒致命藥丸，我的辦公室將繼續努力遏制我們社區的鴉片類藥物危機」。

「摻有芬太尼的假藥丸對那些誤以為自己服用合法處方藥的不知情使用者構成致命威脅」，美國緝毒局(DEA)紐約執法部門負責人伊斯蘭(Farhana Islam)表示，此次行動繳獲挽救了生命，他們將朝著實現美國無芬太尼的目標邁進。

「這些非法毒品的銷售助長了藥物濫用的惡性循環，並對我們社區的安全和生活品質構成了重大威脅」，紐約州警察廳廳長詹姆斯(Steven G. James)表示，「此次逮捕行動充分體現了執法夥伴之間為阻止這些危險行為而進行的卓有成效的協調配合。我們將繼續與州總檢察長和執法夥伴密切合作，遏制非法毒品流入我們的社區」。

執法部門繳獲的含有芬太尼的假冒羥考酮藥片和可卡因。(州檢察長辦公室提供)
執法部門繳獲的含有芬太尼的假冒羥考酮藥片和可卡因。(州檢察長辦公室提供)

執法部門繳獲的含有芬太尼的假冒羥考酮藥片和可卡因。(州檢察長辦公室提供)
執法部門繳獲的含有芬太尼的假冒羥考酮藥片和可卡因。(州檢察長辦公室提供)

執法部門繳獲的含有芬太尼的假冒羥考酮藥片。(州檢察長辦公室提供)
執法部門繳獲的含有芬太尼的假冒羥考酮藥片。(州檢察長辦公室提供)

新澤西 詹樂霞 芬太尼

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