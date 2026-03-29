反對布碌崙86街建遊民所 數百民眾怒吼

布碌崙民眾與民代28日在警方的安排下，集結至工程地對面的超市門口，數百位民眾手上拿著抗議的標語，隨著口號吶喊不滿之情。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 (布魯克林)民代28日於86街2501號欲建遊民所地址集合，號召民眾一同抗議。當日現場有數百位民眾與多個社區組織領袖參與，在布滿警力的情況下呼喊口號，表達堅決反對在此建立遊民所的意志。

28日上午，布碌崙(布魯克林)民代集結於86街2501號欲建遊民所地址，召集民眾一同抗議。當日現場有數百位民眾與多個社區組織領袖參與，在布滿警力的情況下呼喊口號，表達堅決反對在此建立遊民所的意志。(記者馬璿／攝影)

上午11時，民眾與民代在警方的安排下集結至工程地對面的超市門口，數百位民眾手上拿著抗議的標語，隨著口號吶喊不滿之情。而舉行此集會的州眾議員寇頓(William Colton)、其幕僚且正在參選17選區州參議員席次的賀立寧、市議員莊文怡、參選49選區州眾議員的謝曉瓊等人皆上台致詞。

寇頓表示，比起三年前遊民危機絲毫未見改善，但市府花費巨資在社區興建遊民所的措施不僅沒有改變遊民的處境，反而圖利開發商。他認為，不僅社區民眾要團結一同抗爭，市府也應該要對症下藥，並讓無家可歸者能真正住進永久的家。

賀立寧表示，工程附近有老人中心、學校與教堂，明顯不是適合興建遊民所的地點，而透過團結發聲，民眾也要向市府傳遞這個明確的訊息。他表示，不論工程如何推進，都要合法、合理與和平的方式表達社區的聲音，才能糾正錯誤的機制，他也欲透過修法改變系統的方式讓居民和無家可歸者都能獲得應有的權利。

舉行此集會的州眾議員寇頓、其幕僚且正在參選17選區州參議員席次的賀立寧、市議員莊文怡、參選49選區州眾議員的謝曉瓊等人皆上台致詞。(記者馬璿／攝影)

莊文怡則指出，市府打著負擔得起的城市口號，卻讓中產階級從中蒙受委屈，此址更有興建長者住房的潛力，卻變成開發商圖利的目標。她強調，這個工程在沒有完整的紙本文件和法律程序下推進，但當她在聽證會上提出時，卻未獲明確回應，邀請市長亦未獲回音，但無論如何社區都將持續抗爭到底。

她亦點出三點該遊民所不應興建的理由，一為開發商繞過安全與環境相關的規範，二則是市府並未就該所的營運簽訂任何合約，也未提供服務者名單，再者則是該開發商的兄弟暨商業合夥人曾被控建築詐欺。

舉行此集會的州眾議員寇頓、其幕僚且正在參選17選區州參議員席次的賀立寧、市議員莊文怡、參選49選區州眾議員的謝曉瓊等人皆上台致詞。(記者馬璿／攝影)

86街的義工代表馬刺表示，政府應在合法、公平、公正的方式安置遊民，而不是在不當的地點設置遊民所，市府也應該要幫助遊民重新走入社會，口號永遠比不上真正的行動，「我們的眼睛都看得見」。義工Linda Yuan也在發言時表示，民眾的聲援不僅是關心此地的後續，更是展現對社區未來的關懷，而義工的訴求一直都是希望能以合法、合規的方式與社區溝通，他們也將持續與居民一起保護家園。

此外，共和黨籍州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、諾瓦科夫(Michael Novakhov)亦出席表示反對，皆強調非遊民所本質的關係，而是選址的決定讓民眾無法接受。