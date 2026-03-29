「不要國王」3度席捲全美 紐約數萬人上街抗議ICE執法

圖31 參與紐約遊行的華人市民Eric表示，遊行現場令他印象最深的，是一名獨自走在隊伍中的老奶奶，手舉寫著「讓美國再次善良」的牌子。(受訪者提供)

「不要國王」反川普 抗議運動28日第三度席捲全美，全國逾3000場集會與遊行同步舉行，紐約市由哥倫布圓環(Columbus Circle)出發的數萬人隊伍下午2時整隊上路，沿第七大道與百老匯 南行，下午3時抵達 時報廣場(Times Square)，為全美示威的最大規模場次之一；都會區當天則有逾50場集會，遍及五大區及周邊。

本次紐約遊行以記者會揭開序幕，到場發言者包括州檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約市民權聯盟(New York Civil Liberties Union, NYCLU)執行長李伯曼(Donna Lieberman)以及影星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)等。除了反對移民及海關執法局(ICE )以外，示威者亦舉起反伊朗戰爭的標語。川普在2024年競選時承諾不發動新戰爭，但其後對伊朗和委內瑞拉展開軍事行動。

李伯曼直指川普是全國的「恃強凌弱者」，並以明尼阿波利斯居民迫使聯邦撤回「衝擊部隊」為例，鼓勵示威者不要退縮，「他們想讓我們因為上街而感到恐懼，想讓我們以為什麼也做不了，但他們大錯特錯。」

華人市民Eric當日參與了此次遊行，隨隊伍走到了時報廣場。他表示，遊行現場令他印象最深的是一名獨自走在隊伍中的老奶奶，手舉寫著「讓美國再次善良」(Make America Kind Again)的牌子，「我記憶中的美國人都是與人為善的，大家都很友好。但現在網絡上的戾氣愈來愈重，好像所有矛盾都無法調和。」

根據主辦方資訊，大紐約都會區當天共有逾50場集會，遍及五區及周邊，包括布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)、皇后區麥克唐納公園(MacDonald Park)以及長島米尼奧拉(Mineola)納蘇郡法院(Nassau County Courthouse)等地均設有集會點，新澤西州紐瓦克(Newark)、澤西市亦同步舉行。

白宮則對全美示威活動予以駁斥，發言人傑克遜(Abigail Jackson)稱，這些抗議不過是「左派資助網絡」的產物，缺乏真正的民意基礎，並重申「關心這些川普妄想症治療集會的，只有受雇報導的記者」。共和黨眾院競選委員會(National Republican Congressional Committee)發言人奧圖爾(Maureen O'Toole)則將示威稱為「仇恨美國集會」。