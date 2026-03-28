洩密並收賄 華裔前ICE探員游亨利認罪

華裔前ICE遣返官員游亨利(Henry Yau)承認犯有一項共謀受賄罪。他被控利用職務權限非法洩露聯邦機密執法資料，還幫助已被定罪的前市府華裔官員林漢明逮捕一名仇人，並以此收取好處。圖為游亨利在逮捕受害人後向林漢明發送「OK」手勢。(檢方提供)

被控收取賄賂並濫用執法權力的華裔前移民與海關執法局(ICE )游亨利(音譯，Henry Yau)，26日在紐約南區聯邦法院認罪。

根據法庭文件，游亨利曾在ICE遣返事務部門任職，2021年晉升為遣返督導官，派駐位於曼哈頓 的ICE紐約辦公室。基於這一職務身分，游亨利能夠進入設有多重密碼保護的國土安全部(DHS)執法資料庫，其中包括移民局(USCIS)、海關與邊境保護局(CBP )的數據庫，以及由ICE管理的犯罪及逮捕紀錄數據庫等，均包含高度機密或隱私信息。

起訴書指控游亨利在2015至2024年擔任ICE執法官員期間，將上述機密資料非法散布給他人，並因此舉獲得錢財。據調查，被他洩密的內容包括28人的機密政府資訊，而他至少將其洩露給了12人。游亨利被指控曾與因金融詐騙罪而獲刑的前市府華裔官員林漢明(Tommy Lin)合作，向林漢明透露機密資訊，並幫助他逮捕了一名與林有私仇的人，事後獲得約2萬元好處費。此外，游亨利還被控與另外三名未公開身分的共謀者合作，向他們洩露有關他人的移民身分、綠卡申請進度以及入境風險等機密資訊，並非法獲利。檢方指，游亨利非法收取利益的形式除現金外，還包括頂級酒類以及奢侈招待等。

游亨利2024年11月被捕，並被控七項罪名。根據紐約南區檢察官辦公室公布的認罪協議，被告游亨利承認犯有一項共謀接受賄賂與酬金罪，同意繳交犯罪所得共1萬2600元，並接受總額17萬5000元的罰款。協議指出，根據本案中的被告前科紀錄及公職人員身分等因素加權，游亨利所犯罪行的聯邦指導刑期為30至37個月(約三年)。作為交換條件，游亨利放棄上訴權，檢方則不再追究控罪的責任。