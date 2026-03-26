紐約親子互助會和警方、社區協作 救下試圖自殺華女

紐約親子互助會和警方、社區各界共同救下試圖輕生的華女。(親子互助會提供)

紐約親子互助會(PCR)25日與當地警方及社區共同協作，在南布碌崙(布魯克林)N線地鐵沿線成功救下一名患有抑鬱症，試圖自殺的華裔女性。

紐約親子互助會負責人黃妮可25日中午12時21分接到一條手機短訊，「原來我們這樣的人歸宿只能在孤獨中離開，世界我來過，不好玩啊，很高興認識你！」

這條短訊來自互助會一直聯繫和幫助的華裔女子陳小姐(為保護隱私，使用化名)。30多歲的陳小姐從外州搬到紐約，患有嚴重的產後抑鬱症，又不願去醫院。她雖在親子互助會幫助下去看過家庭醫生，但情緒一直低落。

看到短信後，黃妮可警覺起來。進一步的短訊往來顯示，陳小姐此時在一個地鐵站，但沒有更多訊息。黃妮可立即撥打自殺求助熱線988，對方讓她盡快撥打911。黃妮可通過911向警方通報了陳小姐的相關訊息。與此同時，她繼續和陳小姐短訊聊天，勸她不要做傻事，要想想自己才三歲的女兒，並讓她找一個安全的地方坐下來，先休息一下。

警員在地鐵鐵軌上搜尋試圖輕生的陳小姐。(親子互助會提供)

此時黃妮可還聯繫了市議員莊文怡和阿維萊斯(Alexa Avilés)。莊文怡聯繫了陳小姐家庭所在地的市警62分局；阿維萊斯則派人到陳小姐家探訪。

從中午12時30分到下午2時間，黃妮可再未收到陳小姐任何短訊。警員去陳小姐家，未發現線索。下午2時45分左右，黃妮可又替陳小姐、她的鄰居和警方設立了三方通話，雖然通話時間長達45分鐘，但陳小姐始終不願透露自己身在何處。

約下午3時，陳小姐給黃妮可發了一張自己所在位置的照片。黃妮可說，她在照片裡看到一個地鐵隧道，判斷隧道就在N線地鐵新越卓站(New Utrecht Station)附近。她馬上把照片轉發給警方，並立即動身前往地鐵站。

黃妮可和親子互助會的同伴趕到新越卓地鐵站後，看到警車和救護車都已停在地鐵站附近，鐵軌上有警察在走動。此時車站來往的地鐵列車也都被叫停。黃妮可和同伴從13和14大道之間一個柵欄的破洞處走上鐵軌，和警方一起把陳小姐攙扶到了安全的地方。警方後來又把陳小姐送到醫院接受治療。

親子互助會一直關注社區居民的精神健康。黃妮可說，如果得了抑鬱症，應該積極就醫，因為抑鬱症是病，不僅僅是想得開想不開的事情。