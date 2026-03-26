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曼達尼撙節開支 擬省17億元 先公布約2.46億具體措施

記者范航瑜／紐約報導
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紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)25日公布市府撙節開支計畫最新進展，宣布已確認約2億4600萬元節省金額，作為整體17億元節支目標的一部分。但市議員黃友興指出目前進度仍有限。圖為曼達尼日前在皇后區出席活動。(取自市長辦公室)
紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)25日公布市府撙節開支計畫最新進展，宣布已確認約2億4600萬元節省金額，作為整體17億元節支目標的一部分。但市議員黃友興指出目前進度仍有限。圖為曼達尼日前在皇后區出席活動。(取自市長辦公室)

面對龐大的預算缺口與不景氣的經濟前景，紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)25日公布了市府撙節開支計畫，宣布已確認約2億4600萬元節省金額，作為整體17億元節支目標的一部分，更多措施將於4月公布。但市議會財政委員會成員黃友興(Phil Wong)指出，目前進度仍有限，難以填補未來數年缺口。

曼達尼表示，市府必須為工薪階層提供實際成果，並確保每一筆支出都收益最大化，因此已要求所有市府機構全面檢視開支。市府指出，目前紐約市面臨約54億元預算缺口，市審計長李文(Mark Levine)形容是自經濟大蕭條以來最嚴重的一次。各機構已提交合計超過17億元的節支方案，但目前僅公布其中約2億4600萬元的具體措施，其餘仍在審查中，預計將納入4月發布的行政預算。

儘管市府持續推進節支，外界質疑力度不足，仍有更大削減空間。皇后區選出的新科市議員黃友興表示，已公布金額僅占總目標約15%，部分項目規模有限，即使最終達成17億元節支，仍難以填補未來數年的巨額缺口。

此次節支計畫可歸納為五大方向，包括公共服務效率、合約管理、科技現代化、空間整併及財務調整。其中，以削減顧問與外包合約最為突出。多個部門將原本委外業務改為內部執行，包括社會服務局取消近20項IT外包服務，並終止與麥肯錫諮詢公司約900萬元的合約；計程車暨禮車委員會終止2萬元的Slack訂閱。Slack是一款企業內部通訊與協作軟體，市府訂閱主要用於部門之間即時溝通與文件共享等，以提升行政效率。

強化審核機制亦為重點之一。市財政局將加強合作公寓減稅資格審查，勞資關係辦公室將嚴查員工的醫療保險，移除不符合資格的家屬成員，預計可省約1億元，為目前最大節支來源。部分部門將調整收費模式，例如消防局將對「治療未送醫」服務向醫療補助及保險公司收費。

市府亦推動空間與科技整併以降低成本，包括清潔局騰出低使用率辦公室，並搬遷員工、預算管理辦公室壓低租金。教育與醫療系統為另一節支重點。公立學校系統透過終止低效合約與限制行政開支，預計節省逾3000萬元。

醫療保險 皇后區 紐約市

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