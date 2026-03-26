勞資達初步協議 紐約大學合約教師罷工結束

代表紐約大學(NYU)合約教師的工會25日宣布，已與校方達成初步協議，並指示其近千名成員同日重返崗位。(記者曹馨元／攝影)

代表紐約大學(NYU )合約教師的工會25日宣布，已與校方達成初步協議，並指示其下屬近千名成員同日重返崗位；這場持續兩日的罷工行動也因談判取得突破而宣告暫停。

勞資雙方談判自23日上午11時罷工開始後持續進行，最終在25日凌晨2時許達成共識。紐約大學發言人諾維爾(Wiley Norvell)聲明表示，校方與工會達成的這項協議將交由工會成員投票批准。他說，校方在協商中展現誠意，確保合約公平且具永續性；不僅提供加薪，也改善每位成員的全面福利。校方同時感謝市長辦公室在談判期間扮演的關鍵角色。

造成本次罷工的核心問題在於薪酬。合約教師約占紐大教職工總數的一半，但工會指出，他們的薪資只占校方總支薪的2%，平均薪資更比擁有終身教職(tenured)的同事低36%。

不過正在紐大就讀博士的華人朱同學則透露，事實上紐大的教師待遇已屬同行業高位，真正導致合約教師不滿的原因是他們的待遇與擁有終身教職的員工差距過大。更令人絕望的是，留給當前新畢業的青年學者晉升終身教職的門路已經狹窄到幾乎鎖死。

朱同學表示，一名給她上課的教授畢業於哈佛大學，完全符合普通人眼中「天之驕子」形象，卻只能在紐大擔任合約教師，掙與自己的學生相差無幾的薪水。他說，如果有人向他徵求意見，他會「不建議」年輕人去追求學術理想，「現在連哈佛博士都找不到工作了」。

根據勞資雙方達成的初步協議，合約教師的待遇將大幅改善。自今年9月起，該工會95%的成員年薪將突破10萬元，最低薪資門檻也調升至9萬1000元。這意味著在下一學年開始前，每位工會成員都將獲得至少1萬4000元的加薪。除了依照員工資歷提供一次性加薪外，合約前兩年將另有額外加薪，並計畫從2027年起每年固定調薪3.5%。

在福利保障方面，新協議將設立一筆100萬元的家庭照顧福利基金，並為每位全職合約教師提供每年至少2500元的專業發展經費。此外，教師還將享有專業發展假期，以及與校內全職教授和行政人員同等水準的全面醫療與社會福利保障。目前，該協議仍待工會會員投票表決通過。