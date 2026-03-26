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紐約市公校AI指南 逾千家長喊停

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市教育局日前公布校園AI初步試用指南，但已有逾千名家長連署願書，要求市府暫緩校園AI使用兩年。(路透)
紐約市教育局日前公布校園AI初步試用指南，但已有逾千名家長連署願書，要求市府暫緩校園AI使用兩年。(路透)

紐約市教育局(DOE)日前公布校園人工智慧(AI)初步試用指南，這也是市府在三年前短暫禁止ChatGPT進入校園後，首度為全市約80萬名學生制定的AI使用規範。儘管該指南目前仍處於意見徵集的初步階段，但已有逾千名家長連署請願書，要求市府暫緩校園AI使用兩年。

這份初步使用指南採取「紅綠燈」分類法，以紅燈嚴格禁止AI介入任何涉及學生的重大決策，包括評分、處分與輔導；受黃燈嚴格監督的範疇則包括教材調整、使用AI分析學生數據趨勢；而批准使用的綠燈行為包含腦力激盪教案草案、起草溝通郵件等行政輔助。

然而，該指南一公布便遭遇阻力。由家長組成的「學生隱私聯盟」與「AI謹慎家長團體」認為，市府在尚未證明AI學習價值與安全性前就急於推動，忽略了長期使用對學生思維能力的潛在影響。

反對團體在聲明中引用教育局指南中的一段文字作為回擊，「在AI時代，孩子如何學習、思考與發展的長期影響尚未被完全理解，世界上沒有任何一個教育系統能解釋所有的後果」；聲明並指出，既然教育局承認長期影響仍是未知數，就不應草率推行。

此外，儘管市府規定不得將學生個人資料輸入未經批准的AI工具，且嚴禁利用學生資訊牟利或訓練模型，但數據安全也是各方批評焦點。

目前已有逾1600名家長簽署請願，要求市府暫緩學校AI計畫兩年。多個學區委員會(CEC)此前也已通過決議案，呼籲暫停AI進入教室。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)對此回應稱，隨著AI日益融入日常生活，市府的責任是確保學生做好準備。他強調，這份指南的目的是幫助教師在使用AI時，能有周全且負責的導航；「它絕不是要取代教職員每天帶給學生的愛、關懷與支持」。曼達尼表示，科技在演進，市府的方法也會隨之調整。

市教育局目前已開放短期問卷調查，並將於5月8日前舉辦一系列網路研討會蒐集反饋。市長辦公室與教育局表示，這些意見將成為6月最終版指南的重要參考。

人工智慧 教育局

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