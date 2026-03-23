紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛地勤車輛發生碰撞。（美聯社）

路透報導，紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日深夜驚傳客機與跑道消防車輛發生碰撞，網傳至少70人受傷、2人死亡，但尚未有官方證實傷亡通報。聯邦航空總署（FAA）已宣布機場將關閉至美東時間23日下午2時。

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一架加拿大航空（Air Canada）快運客機在拉瓜迪亞機場與地面消防車相撞。印度斯坦時報稱，事故發生在4號跑道附近，疑似一輛編號Truck 1的消防車輛試圖穿越04/22跑道。

目前仍不清楚確切碰撞原因，當局尚未公布傷者身分與傷勢。

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航班追蹤網站FlightRadar24在社群平台X指出，FAA隨後對該機場所有航班發布地面停飛令。

鏡報引述多名乘客與機場員工形容，事故發生後現場一度相當混亂，不少航班延誤或取消，對這座紐約最繁忙的航空樞紐之一造成重大交通衝擊。

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