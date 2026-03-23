我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

談判陷僵局 紐約大學近千非終身教職員將罷工

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約大學與合約教職工會的談判陷入僵局，近千名紐大合約教職員訂23日(周一)進行罷工。圖為紐約大學校園。(美聯社)
紐約大學與合約教職工會的談判陷入僵局，近千名紐大合約教職員訂23日(周一)進行罷工。圖為紐約大學校園。(美聯社)

耗時超過一年，紐約大學正面臨與近千名非終身教職員工簽訂新合約的最後時限，隨著校方與合約教職工會(Contract Faculty United)的談判陷入僵局，這些非終身教職員工擬在23日(周一)發起罷工，目前已獲得校友、維權人士的廣泛支持。

爭取工作保障 教授、講師上街頭

紐約大學目前有超過900名非終身教職員，負責約四分之一的課程，他們表示，如果在與大學管理層數月談判失敗後，將於23日上午9時走上街頭。建築史臨床教授里特(Jon Ritter)說：「你會看到很多人到場，我們會帶上充氣老鼠，場面會很熱鬧。」合約教職工會表示，他們將爭取更強的工作保障、合理工作量、學術自由保護，以及反映貢獻與服務年資的公平薪酬。

紐約大學有大量非終身教職人員，包括講師(Lecturer)、業界教授和實踐教授等職位。這些人雖然可能是全職，並參與教學、研究和行政任務，但他們的聘任是有固定合約期限的，必須定期重新簽約且沒有獲得終身職的可能。這類教職通常教學負擔更重、薪資較低，並且不像終身教職那樣享有長期工作保障。

校方與這些教師目前的爭執主要圍繞「第一份正式合約」的條款。這些全職非終身教職員2024年組成工會後，已經與校方談判超過一年，但在薪資、工作保障、學術自由等核心議題上始終未能達成共識。

校方：已提出調高最低薪資方案

紐約大學則堅稱一直本著誠意進行協商。首席傳播官諾維爾(Wiley Norvell)指出：「大學已向工會提出非常重要的方案，提供全美任何工會化合約教職員中最高的最低薪資。」 針對可能的罷工，紐約大學發言人在聲明中指控工會成員「在手握市場領先的方案時，選擇打亂數千名學生的學習，而大學過去五個月一直透過獨立調解員努力解決合約問題。」

而這些合約教職員也獲得多方的廣泛支持。日前超過60名民選官員聯合致信校方，呼籲與工會達成和解，包括曼哈頓區長霍曼(Brad Hoylman-Sigal)，市議員馬泰(Christopher Marte)、愛波斯坦(Harvey Epstein)等，呼籲確保這些合約教職員獲得「強而有力的合約」；另外也有近1500名校友及維權人士支持罷工。

若罷工發生，由終身教職教授授課的課程將照常進行，其他課程則可能由替代教師，包括其他紐約大學教職員及外聘講師接手。大學表示，無論談判結果如何，春假結束後課程將照常進行。

紐約大學 罷工

上一則

曼哈頓爆劫車驚魂 嫌犯從中城逃至華埠被捕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕
司法部告哈佛制止反猶不力 凍結並追回撥款

司法部告哈佛制止反猶不力 凍結並追回撥款
川普政府告哈佛大學 控校方縱容反猶示威釀敵意校園

川普政府告哈佛大學 控校方縱容反猶示威釀敵意校園
紐約華裔大學生 原因未明遭ICE拘捕

紐約華裔大學生 原因未明遭ICE拘捕

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描