談判陷僵局 紐約大學近千非終身教職員將罷工

紐約大學與合約教職工會的談判陷入僵局，近千名紐大合約教職員訂23日(周一)進行罷工。圖為紐約大學校園。(美聯社)

耗時超過一年，紐約大學 正面臨與近千名非終身教職員工簽訂新合約的最後時限，隨著校方與合約教職工會(Contract Faculty United)的談判陷入僵局，這些非終身教職員工擬在23日(周一)發起罷工 ，目前已獲得校友、維權人士的廣泛支持。

爭取工作保障 教授、講師上街頭

紐約大學目前有超過900名非終身教職員，負責約四分之一的課程，他們表示，如果在與大學管理層數月談判失敗後，將於23日上午9時走上街頭。建築史臨床教授里特(Jon Ritter)說：「你會看到很多人到場，我們會帶上充氣老鼠，場面會很熱鬧。」合約教職工會表示，他們將爭取更強的工作保障、合理工作量、學術自由保護，以及反映貢獻與服務年資的公平薪酬。

紐約大學有大量非終身教職人員，包括講師(Lecturer)、業界教授和實踐教授等職位。這些人雖然可能是全職，並參與教學、研究和行政任務，但他們的聘任是有固定合約期限的，必須定期重新簽約且沒有獲得終身職的可能。這類教職通常教學負擔更重、薪資較低，並且不像終身教職那樣享有長期工作保障。

校方與這些教師目前的爭執主要圍繞「第一份正式合約」的條款。這些全職非終身教職員2024年組成工會後，已經與校方談判超過一年，但在薪資、工作保障、學術自由等核心議題上始終未能達成共識。

校方：已提出調高最低薪資方案

紐約大學則堅稱一直本著誠意進行協商。首席傳播官諾維爾(Wiley Norvell)指出：「大學已向工會提出非常重要的方案，提供全美任何工會化合約教職員中最高的最低薪資。」 針對可能的罷工，紐約大學發言人在聲明中指控工會成員「在手握市場領先的方案時，選擇打亂數千名學生的學習，而大學過去五個月一直透過獨立調解員努力解決合約問題。」

而這些合約教職員也獲得多方的廣泛支持。日前超過60名民選官員聯合致信校方，呼籲與工會達成和解，包括曼哈頓區長霍曼(Brad Hoylman-Sigal)，市議員馬泰(Christopher Marte)、愛波斯坦(Harvey Epstein)等，呼籲確保這些合約教職員獲得「強而有力的合約」；另外也有近1500名校友及維權人士支持罷工。

若罷工發生，由終身教職教授授課的課程將照常進行，其他課程則可能由替代教師，包括其他紐約大學教職員及外聘講師接手。大學表示，無論談判結果如何，春假結束後課程將照常進行。