趙錫成、趙小蘭獲頒「傑出海事行業服務」特別獎

紐約市海事協會主席費禮(右二)、紐約州立大學海事學院前校長阿爾弗蒂斯(左二)等，向趙錫成博士、趙小蘭部長頒贈「傑出海事行業服務特別獎」。圖左為紐約州消費者保護廳長趙小美。(紐約市海事協會提供)

福茂集團創始人兼董事長趙錫成博士、前聯邦運輸部部長趙小蘭 19日在獲紐約市 海事協會頒贈「傑出海事行業服務特別獎」，表彰趙錫成博士「以卓越的領導力和奉獻精神，對海事行業產生的深遠影響」，同時趙錫成博士與趙小蘭部長「數十年來為加強美國和全球海事部門所做的服務、倡導和貢獻」。

紐約市海事協會(The Marine Society of New York)成立於1770年，是全美歷史最悠久、最具傳統的商船海事組織，成員必須是曾經在掛美國國旗的商輪上服務過的船副級以上。早期獲此殊榮的包括開國總統喬治華盛頓。協會宗旨之一是「提升海事知識，救濟貧困潦倒的船長、他們的遺孀和孤兒」。

協會主席費禮(Timothy Ferrie)船長在頒獎時表示，趙錫成博士傑出職業生涯充分體現紐約市海事協會的永恆使命。趙博士在過去60年來秉持榮譽、誠信和卓越的價值觀，同時領導他所創立的福茂集團，與紐約市海事協會一樣，長期致力保障海員安全、福利和教育。費禮主席表示非常歡迎趙錫成博士成為紐約市海事協會的榮譽會員。頒獎典禮19日晚紐約市中心萬豪酒店舉行。

趙錫成獲獎致辭表示，非常榮幸獲得紐約海事協會認可，海事一直是他畢生事業核心，感謝福茂集團的同事，每天都實踐著公司座右銘：榮譽、誠信、卓越。他們的奉獻精神推動著這個至關重要的行業不斷向前發展。

紐約市海事協會主席費禮(右)等，向趙錫成博士、趙小蘭部長頒贈「傑出海事行業服務特別獎」。(紐約市海事協會提供)

費禮在頒獎給前部長趙小蘭時指出，趙小蘭在公職生涯裡始終支持海事行業發展，因為她的領導，美國各項政策和措施得以實施，加強美國海事能力、海事教育與更廣泛的交通運輸領域。

他指出，尤其值得一提的是，趙小蘭部長在國家安全多用途艦艇(NSMV)計畫下建造五艘姊妹艦的過程中發揮關鍵性作用，展現遠見卓識和果斷勇敢的領導能力，推動美國海事院校訓練艦艇的轉型升級，使海事專業的學生和未來的行業人才受益匪淺。

趙錫成博士於1964年創立福茂集團，帶領公司發展成為享譽全球的乾散貨航運公司，以其卓越營運、安全和環保聞名。紐約州立大學海事學院(SUNY Maritime College)前任校長阿爾弗蒂斯(Michael Alfultis)船長稱讚「福茂集團」是紐約市為數不多的幾家國際航運公司之一，也是全球乾散貨航運領域的領導者，不但服務與業績卓越贏得世界同業稱道，始終秉持最高道德標準。他同時感謝趙錫成長期捐贈獎學金、支持海事教育，感謝趙錫成樹立行業領導榜樣。

該協會19日的頒獎慈善晚宴收益將用於資助紐約州立大學海事學院和美國商船學院的優秀學生。當晚的年度海洋協會晚宴盛會匯聚來自全球執海事界牛耳的領袖與執行長。