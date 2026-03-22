第二大道地鐵延伸工程 MTA擬續推進

工程內容包括將Q線延伸至東哈林區，在106街與110街新建車站，並最終於125街與萊辛頓大道連接4、5、6號線。(記者范航瑜／攝影)

聯邦政府去年下令終止第二大道地鐵 (Second Avenue Subway)補助資金，大都會運輸署(MTA )日前為此提告川普政府。儘管訴訟尚未作出裁決，大都會運輸署(MTA)20日表示，仍計畫於下周將合約提交董事會審批，照常推進第二大道地鐵東106街新車站建設。

MTA日前起訴聯邦政府，指控其拒絕交付本已承諾給曼哈頓第二大道地鐵延長線工程的6000萬元聯邦資金，將導致工程延宕。儘管MTA並非毫無資金，但該工程高度依賴聯邦撥款，在總額約77億元的項目中，聯邦原承諾負擔34億元，其中近6000萬元資金被暫停撥付，促使MTA提告追討。

MTA表示，在訴訟尚未有結果前，暫時不會正式簽署合約，以避免在資金仍不確定的情況下承擔風險；但同時會先把合約提交董事會審批，完成必要程序，這樣一旦法官作出有利裁定、資金問題解決後，就可以立即敲定合約並開工，避免屆時還需重新走一輪董事會審議流程而造成延誤。

在前總統拜登政府時期，聯邦運輸部同意承擔該項目約77億元預算中的34億元，約占44%。工程內容包括將地鐵Q線延伸至東哈林區(East Harlem)，在106街與110街新建車站，並最終於125街與萊辛頓大道(Lexington Avenue)連接4、5、6號線。

川普政府於去年10月終止了該補助資金，MTA在訴訟中要求解凍近6000萬元其稱已逾期未撥付的款項。MTA在訴狀中寫道，「若資金未能儘快恢復，MTA將被迫從其他重要交通項目中進一步挪用關鍵資金，以彌補缺口並確保工程進度。這種情況無法長期維持，第二階段的穩定進展最終將不得不被迫緊急停止。」

第二大道地鐵延伸工程被視為關鍵基建，主要因其將服務長期交通資源不足的東哈林區，該區約七成居民依賴公共交通通勤，高於全市平均水平。該合約是整體工程四份主要合約中的第三份。MTA此前已簽署公用設施遷移與隧道挖掘相關合約。目前尚餘最後一份合約，預計將於明年招標，相關設計仍在進行中。MTA計畫於2032年啟動新線營運。