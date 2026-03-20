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MTA確定採購1140輛新地鐵車廂 1、3、6號線先汰換

記者許君達／紐約報導
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MTA公布史上最大地鐵車廂訂購計畫，預計更換超過2000輛新車廂，首批更換目標為使用最老舊車輛的地鐵1、3、6號線。圖為計畫被更換的車廂，車廂所在的曼哈頓中城S線分別由1號線和6號線分撥運營車輛。(記者許君達／攝影)
MTA公布史上最大地鐵車廂訂購計畫，預計更換超過2000輛新車廂，首批更換目標為使用最老舊車輛的地鐵1、3、6號線。圖為計畫被更換的車廂，車廂所在的曼哈頓中城S線分別由1號線和6號線分撥運營車輛。(記者許君達／攝影)

大都會運輸署(MTA)19日宣布史上規模最大的地鐵車廂採購計畫：確認訂購1140輛新車廂、並保留額外1250輛新車廂的增購權，占現有紐約地鐵車隊的近四成。

19日公布的採購意向屬招標性質，由MTA向各大車輛製造商發出邀請，徵求設計方案和報價，因此具體的採購金額目前尚未公布。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，採購資金將來自該機構2025至2029年度的總計680億元資本計畫，這筆資金被列入去年通過的2026財年州預算。

根據計畫，首批1140輛基礎訂單將被命名為R262型，用於替換地鐵1、3、6號線的現有車輛。這三條地鐵線目前全部使用現存最老舊的、出廠自1980年代的R62和R62A車型，根據州主計長去年發布的審計報告，地鐵1、3線夏季空調故障頻率遠高於其他線路。而1250輛的增購計畫則將被用於替換地鐵2、4、5線的現有車輛。

目前，紐約地鐵擁有的地鐵車廂總數為6574輛，如包含增購計畫，本次採購的超過2390輛新車廂將占到車隊總數的36.4%。根據MTA的招標要求，新車廂須具備更高的平均故障間隔歷程(MDBF)，新的R262車廂被要求在無維修及保養的情況下，能夠無故障行駛至少20萬哩，而舊車廂的MDBF平均值僅為8萬9000哩。

此外，招標計畫還要求新車廂配備無障礙設施、安全監控設備、電動控制系統等，且要求部分車廂提供開放式連接通道。MTA說，本次採購將採用全新的談判方式，將談判主動權更多控制在甲方手中，同時賦予製造商更大的設計彈性，以鼓勵創新並控制成本。本次招標還將首次要求投標者提交車廂的持有成本預測，以便根據成本更好地編制遠期財政計畫。MTA預計2028年初可敲定承包商並簽署合約。

MTA今年2月任命前商業拓展副主管拉撒路(Jessie Lazarus)為新成立的「軌道車輛計畫」項目主管，負責管理2025至2029資本計畫中專用於購置地鐵、鐵路和公車車輛的120億元資本項目。

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