我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不明無人機闖華府基地 國務卿及防長都住那 白宮急商對策

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

紐約市電單車、自行車輕微刑事控罪 3/27起取消

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)於18日宣布，將終止對電單車(e-bike)與自行車騎士的輕微交通違規的刑事執法。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)於18日宣布，將終止對電單車(e-bike)與自行車騎士的輕微交通違規的刑事執法。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)18日宣布，將終止對電單車(e-bike)與自行車騎士的輕微交通違規的刑事執法，擬以擴大外賣員安全培訓、加強對外送平台的監管等措施代替；此前，市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)和前市長亞當斯(Eric Adams)大力支持刑事執法。

據市府新政，自27日(周五)起，市警將撤銷前任政府對電單車與自行車騎士開具刑事傳票的做法，騎士違規將改以與汽車駕駛相同的民事罰單程序處理。過去一年中，騎士若涉及如闖停車標誌等輕微違規，會被控刑事罪名，須出庭應訊，若未出庭，就可能面臨逮捕令。

包括多位市議員在內的反對者批評，警方責罰過重並難以保持公正，導致多為有色人種的勞工受罰並面臨被遣返的風險。但市警局長蒂池多次強調，此舉是為回應交通安全趨勢的關切。此次市府發布的新政策新聞稿中，並未引述蒂池的發言。

紐約移民聯盟(NYIC)讚賞曼達尼的新政策表示，「對移民而言，與單車相關的罰單可能危及整個未來，尤其是在川普(Donald Trump)政府之下。針對在工作中或通勤途中騎手的執法，對移民、工薪階層以及少數族裔造成不成比例的衝擊。」

「華人騎手團結」(CDWS)組織的李先生表示，針對騎士的刑事執法早應結束，認為其「本末倒置地」將騎手與造成傷亡的汽車駕駛同等看待，極不公平。他還表示，曾目睹許多移民身分不穩定的騎手在收到粉色刑事罰單後人心惶惶。

亞當斯政府於去年4月起，對違反基本交通規則的騎士開具刑事傳票。而在2023年9月，華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)被電單車撞亡，肇事者僅被發出一張紅燈違規罰單且未被起訴。

曼達尼18日還宣布，將由市交通局(DOT)主導推出外送員安全培訓計畫，並與市議會合作推動立法，針對第三方外送平台企業的不安全營運模式進行規範。市府指出，部分平台透過設定不切實際的送餐時限，變相鼓勵騎士違規或危險駕駛。

擬議中的立法措施包括要求外送平台向市府提供每筆配送行程數據、員工處罰紀錄及安全事故資料，和授權市府制定合理的配送時間標準並監管平台對外送員的懲罰機制等。

世報50周年

世報陪您半世紀

亞當斯 紐約市 曼達尼

上一則

華埠劉國樑廣場擴建案 忠烈坊與林則徐雕像保留但移位

下一則

全市首位遭ICE逮捕公校生 被關10個月獲釋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約聖派翠克節盛大遊行 曼達尼、蒂池並肩走在市警方陣

紐約聖派翠克節盛大遊行 曼達尼、蒂池並肩走在市警方陣
涉違規 舊金山警局1000萬元科技合約恐重招標

涉違規 舊金山警局1000萬元科技合約恐重招標

紐約市府擬撤法援 亞當斯性侵案恐須自費辯護

紐約市府擬撤法援 亞當斯性侵案恐須自費辯護
紐約市警員隨身攝影機 重大事件30天內須公開畫面

紐約市警員隨身攝影機 重大事件30天內須公開畫面

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗