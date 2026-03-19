紐約市電單車、自行車輕微刑事控罪 3/27起取消

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)於18日宣布，將終止對電單車(e-bike)與自行車騎士的輕微交通違規的刑事執法。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)18日宣布，將終止對電單車(e-bike)與自行車騎士的輕微交通違規的刑事執法，擬以擴大外賣員安全培訓、加強對外送平台的監管等措施代替；此前，市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)和前市長亞當斯 (Eric Adams)大力支持刑事執法。

據市府新政，自27日(周五)起，市警將撤銷前任政府對電單車與自行車騎士開具刑事傳票的做法，騎士違規將改以與汽車駕駛相同的民事罰單程序處理。過去一年中，騎士若涉及如闖停車標誌等輕微違規，會被控刑事罪名，須出庭應訊，若未出庭，就可能面臨逮捕令。

包括多位市議員在內的反對者批評，警方責罰過重並難以保持公正，導致多為有色人種的勞工受罰並面臨被遣返的風險。但市警局長蒂池多次強調，此舉是為回應交通安全趨勢的關切。此次市府發布的新政策新聞稿中，並未引述蒂池的發言。

紐約移民聯盟(NYIC)讚賞曼達尼的新政策表示，「對移民而言，與單車相關的罰單可能危及整個未來，尤其是在川普(Donald Trump)政府之下。針對在工作中或通勤途中騎手的執法，對移民、工薪階層以及少數族裔造成不成比例的衝擊。」

「華人騎手團結」(CDWS)組織的李先生表示，針對騎士的刑事執法早應結束，認為其「本末倒置地」將騎手與造成傷亡的汽車駕駛同等看待，極不公平。他還表示，曾目睹許多移民身分不穩定的騎手在收到粉色刑事罰單後人心惶惶。

亞當斯政府於去年4月起，對違反基本交通規則的騎士開具刑事傳票。而在2023年9月，華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)被電單車撞亡，肇事者僅被發出一張紅燈違規罰單且未被起訴。

曼達尼18日還宣布，將由市交通局(DOT)主導推出外送員安全培訓計畫，並與市議會合作推動立法，針對第三方外送平台企業的不安全營運模式進行規範。市府指出，部分平台透過設定不切實際的送餐時限，變相鼓勵騎士違規或危險駕駛。

擬議中的立法措施包括要求外送平台向市府提供每筆配送行程數據、員工處罰紀錄及安全事故資料，和授權市府制定合理的配送時間標準並監管平台對外送員的懲罰機制等。

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