被關了10個月 紐約市首位遭ICE逮捕公校生獲釋

在聯邦監獄度過十個月後，川普第二任期內首位遭ICE逮捕的紐約市公校學生迪倫於日前獲釋。(記者曹馨元╱攝影)

在聯邦監獄度過漫長的十個月後，川普 第二任期內首位遭聯邦移民及海關執法局(ICE )逮捕的紐約市公校學生迪倫(Dylan Lopez Contreras)，於日前獲釋。其母親與法律團隊均證實這一消息，稱這是社區長期抗爭與政界聲援的結果。

2024年，委內瑞拉籍的迪倫為逃離母國惡劣局勢，透過拜登任期內設立的「CBP One」入境預約系統來美，並在專為超齡移民學生設計的「艾利斯預備學院」(ELLIS Preparatory Academy)唸書。去年5月，迪倫在依照法定程序出庭時，遭ICE人員當場逮捕。

迪倫的案件之所以受全國矚目，不僅因為他是首位被捕的公校生，更因為他被捕的方式標誌著移民執法策略的轉向；自他被捕後，執法人員開始更頻繁地在聯邦法庭採取逮捕行動。

代表迪倫處理訴訟的「紐約法律援助組織」(NYLAG)發言人凱普林格(Kristin Kepplinger)表示，目前尚未完全釐清獲釋的具體行政理由，仍需進一步審閱相關文件。

儘管迪倫暫獲自由，但他的法律抗爭尚未結束。此前，聯邦法官駁回了他的法律訴訟，移民法官也拒絕了他的庇護申請，其律師團隊亦正處於上訴階段。

迪倫的案件在紐約引發迴響。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)表示「無比欣喜」，並讚揚迪倫在不公不義面前表現出的勇氣與韌性。聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)辦公室也在此案中積極斡旋；上個月，迪倫的母親更受邀與舒默一同出席川普的國情咨文發表會。

州長霍楚(Kathy Hochul)18日在社群平台X上透露，她近期與聯邦「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會面時，特別點名提到了迪倫案。

迪倫曾就讀的艾利斯預備學院校長維加(Norma Vega)表示，學校師生發起的持續性聲援運動發揮了關鍵作用；「這證明我們做的是對的，聯邦政府最初可能以為這孩子是孤身一人、無依無靠，我們要讓他們知道，他身後有整個社區的支持」。