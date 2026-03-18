紐約聖派翠克節盛大遊行 曼達尼、蒂池並肩走在市警方陣

紐約市舉辦第265屆聖派翠克大遊行。(記者許君達／攝影)

紐約第265屆聖派翠克日大遊行(St. Patrick's Day Parade)17日在曼哈頓第五大道舉行，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)、州長霍楚(Kathy Hochul)、市議長梅寧(Julie Menin)等出席。其中曼達尼出現在紐約市警(NYPD)的方陣中，與因政治理念不同而關係微妙的局長蒂池(Jessica Tisch)並肩行走。遊行當日，紐約大風，氣溫較低，但遊行者和參觀者熱情未減。

遊行隊伍身穿愛爾蘭傳統服裝，演奏愛爾蘭傳統樂器，表現了早期愛爾蘭裔移民的思想情懷和對殖民的反抗精神。(記者許君達／攝影)

聖派翠克節是全球愛爾蘭裔天主教徒最盛大的節日，紐約的聖派翠克節遊行始於1762年，甚至早於美國建國。最初的聖派翠克節遊行，由一群愛爾蘭裔移民和當時英軍中的愛爾蘭裔軍人自發組織，後來逐漸成為紐約多元文化的重要象徵以及年度重要節慶。

在早期的遊行中，紐約愛爾蘭人身穿象徵民族傳統的翠綠色服裝、演奏風笛、用愛爾蘭本土語言吟誦民謠，這些元素均被延續至今。然而，這些行為在當時被英國殖民的愛爾蘭本土都是被禁止的。因此，在新大陸的聖派翠克節遊行除了表達思想情緒外，更體現了一種對英國殖民者的反抗色彩，而這正與此後的美國獨立精神天然連結。

紐約市長曼達尼(前排帶綬帶者)出現在市警方陣中，與局長蒂池(前排右二)同行。(記者許君達／攝影)

曼達尼與蒂池並肩前行。(記者許君達／攝影)

紐約州長霍楚專門身穿代表愛爾蘭的翠綠色大衣參加遊行。(記者許君達／攝影)

市議長梅寧(前排中)代表市議會參加遊行。(記者許君達／攝影)

曼達尼當日早間在市長官邸舉辦聖派翠克節主題早餐會，愛爾蘭共和國首位女性前總統羅賓遜(Mary Robinson)出席。曼達尼首先回顧了愛爾蘭人受壓迫與持續反抗的歷史，以及早期愛爾蘭裔移民在紐約曾遭遇過的歧視和壓制，同時強調了愛爾蘭裔勞工對紐約的貢獻，「那些穿破雲霄的摩天大樓，那些穿透岩層的隧道，都出自他們之手。」

遊行與者包括駐紮在紐約的軍隊、警察、消防隊，以及來自紐約周邊甚至全美各地的中學、天主教會和愛爾蘭裔社群等組織的方隊。遊行路線從曼哈頓第五大道交44街開始，沿第五大道北行至79街，途徑天主教紐約主教座堂聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)，總領隊(Grand Marshal)由愛爾蘭裔金融家麥凱恩(ROBERT J. MCCANN)擔任。

另據市消防局(FDNY)通報，當日遊行開始前不久，位於遊行起點附近的曼哈頓東43街一棟高層建築頂層發生火災，冒出大量濃煙，導致附近街道一度封路。所幸經過及時處置後，危險解除、未造成人員傷亡。

遊行隊伍途徑聖派翠克大教堂。(記者許君達／攝影)

場邊的愛爾蘭遊客觀看遊行。(記者許君達／攝影)

前往中央公園外觀看遊行的父子。(記者許君達／攝影)

遊行沿標誌性的曼哈頓第五大道行進。(記者許君達／攝影)