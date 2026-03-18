「通達華埠」項目新進展：遷移忠烈坊、林則徐像達共識

重設華埠且林士果計畫達成共識推進，林則徐雕像和華裔軍人忠烈坊將同時移位。(NYC DOT提供)

由紐約州 、市府共同出資數千萬元的「通達華埠」(Chinatown Connections)項目將迎來新進展，其重設且林士果(Chatham Square)的計畫擬基本確認設計方案，劉國樑廣場(Kimlau Square)中的華裔軍人忠烈坊和林則徐雕像將一同移位，為四岔路口車道重劃讓出空間。

「通達華埠」由紐約州市府共同出資5580萬元，除重劃且林士果現處位置的車道交口外，還包括興建迎賓牌樓，其將設於移位後的劉國樑廣場周邊。紐約華裔美國退伍軍人會和美國林則徐基金會將於今18日聯合市交通局(DOT)和市經濟發展局(EDC)召開記者會，宣布就兩個紀念設施的重置達成共識，並公布更多細節。

據多位接近方案的人士，林則徐雕像將遷移至勿街(Mott St.)交且林士果的路口處，背靠花旗銀行(Citi Bank)外側，且其正面仍將朝向東百老匯(East Broadway)；同時，華裔軍人忠烈坊亦將朝勿街方向略作位移。儘管此前市經濟發展局計畫不改變忠烈坊的位置，但此舉為給路口重畫騰出空間。

移位後的新劉國樑廣場預計將有更大面積，忠烈坊與林則徐雕像之間的距離亦將按協議維持大約40呎。此前，市交通局和設計公司「Marvel Designs」曾在去年10月公布設計提案效果，與即將確認的設計方案大致相同。盡管如此，退伍軍人會和林則徐基金會等其它部門在過去數月間，就多個不同設計方案展開討論，最終在近日達成共識、延續市府方案，代表重設且林士果計畫得以推動。

市經濟發展局預計，新劉國樑廣場面積約為2萬7700平方呎，較改造前的約1萬1250平方呎的空間擴大約2.5倍。目前，軍人忠烈坊處在市公園局(NYC Parks)的修復工程中，預計本年7月完工。

根據市交通局，改造方案將把且林士果調整為標準的四岔路口，以更好服務大量行人，同時使車輛更加順暢。同時，市府在去年8月選定藝術家馬文(Jennifer Wen Ma)為迎賓牌樓設計師。市經濟發展局原計畫在設計師選定後開啟牌樓的250萬元籌款，以配對州府的等額撥款，但目前仍未展開。

同時，社區多人質疑可行性，認為市府在收容所、堵車費和城區監獄等重大議題上，幾乎沒有重視社區的意見，要求居民捐出250萬元存在難度。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)辦公室以及負責分配市府4450萬元撥款的市交通局尚未回覆本報問詢。