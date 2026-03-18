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法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

記者高雲兒／紐約報導
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造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛16日發生的導致四華人死亡的四級大火，起火建築之一被發現自2012年起就因非法改建、住進60人、無消防通道等問題被反覆舉報。

根據官方紀錄，起火之一的物業歷年累計高達55條市府違規罰單(OATH/ECB)及32次民眾投訴，房東葉德昌(Yee Dechang，音譯)在2021年曾因大規模違規被處以累計超過30萬元的罰金，並被下達「強制清空令」，

建築受損情況嚴重，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)
建築受損情況嚴重，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

根據市樓宇局紀錄，火災發生地點與兩個相鄰註冊地址有關，業主不同。記者17日重返火災現場，確認起火核心位於艾利大道(Avery Ave)132-05號。

根據樓宇局(DOB)火災當日的初步檢查紀錄，建築受損情況嚴重：屋頂局部坍塌，破洞自頂層向下延伸至地下室；三樓防火牆崩毀，火勢並波及鄰近大學點大道(College Point Blvd)44-49號建築。現場正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。

原本隔天舉行聽證會 不料發生奪命大火

樓宇局紀錄顯示，今年1月，政府檢查員就曾警告該建築存在嚴重火災風險。紀錄顯示，其一樓至三樓的走廊布滿了危險的臨時延長線(extension cords)，且正門鎖具損壞，長期處於不安全狀態。而針對上述危險延長線違規的政府聽證會，原定於17日，即這場奪命大火發生後的隔天舉行。

被指非法改建及地下賭場問題都曝光

事實上，該建築在火災發生前多年已反覆出現違規問題。早在2012年，便有投訴指該處被非法改建為類似「臨時旅館」的空間，容納多達60人居住，且缺乏第二逃生通道。2016年，再有投訴指出地下室及各樓層人員密集居住。不過紀錄亦顯示，部分調查曾因無人應門而未能完成。

至2020年8月，執法人員檢查後確認，該法定「兩家庭住宅」已被改建為多戶使用的群租形式。紀錄顯示，二樓與三樓被隔出多個房間，並配有獨立門鎖及烹飪設備，形成單間出租的居住模式。當時市樓宇局簽發了「部分強制清空令」，要求撤離二樓與三樓，房東也因此面臨超過30萬元的累計罰金。

2023年，該建築首次因逃生通道受損(compromised means of egress)被列為高優先級違規。警方在隨後的檢查中發現，一樓後部被用作賭博場所。另據知情人士透露，地下室同樣長期經營非法賭場，周邊居民投訴不斷。就目前累積所有的違規，房東仍背負至少8萬8250元的最新欠款罰金。

16日中午，法拉盛發生奪走四條華裔性命四級大火，起火建築被發現自2012年起就因...
16日中午，法拉盛發生奪走四條華裔性命四級大火，起火建築被發現自2012年起就因非法改建、容納60人、無消防通道等問題被反覆舉報。(記者高雲兒╱攝影)

現場正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。...
現場正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

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