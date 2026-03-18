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加拿大水力發電 最快今年引進紐約

記者戴慈慧／紐約報導
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「Champlain Hudson Power Express」輸電計畫示意圖。紅線顯示電力自加拿大邊境一路南下，沿哈德遜河與地下電纜輸送，最終接入紐約市皇后區Astoria電網，為紐約提供水力清潔能源。（取自CHPE官網）
「Champlain Hudson Power Express」輸電計畫示意圖。紅線顯示電力自加拿大邊境一路南下，沿哈德遜河與地下電纜輸送，最終接入紐約市皇后區Astoria電網，為紐約提供水力清潔能源。（取自CHPE官網）

紐約市為推動能源轉型，正加快引進來自加拿大的水力發電。透過一條長達數百哩的地下與水下輸電線，清潔電力將直接輸入皇后區，成為紐約減碳政策的重要一環。

根據「紐約時報」報導，這項名為「Champlain Hudson Power Express」的輸電計畫，將把加拿大魁北克的水力發電送往紐約市，預計最快於2026年投入運作。整體輸電容量約1200兆瓦，可為數百萬戶家庭提供電力，並減少紐約對化石燃料的依賴。

與傳統發電廠不同，這項計畫並非在紐約本地建設大型電廠，而是透過長距離輸電，將已存在的水力資源「引進城市」。輸電線大部分鋪設在哈德遜河與地下管道中，最終接入皇后區阿斯托利亞(Astoria)的電網系統。

支持者認為，水力發電穩定且可預測，是風能與太陽能的重要補充。相較之下，風力與太陽能受天氣影響較大，而水力可提供較穩定的基載電力，有助於提升電網穩定性。

然而，這項計畫也引發部分爭議。首先是成本問題，電價是否會因此上升，仍是民眾關心焦點。其次，有批評指出，雖然水力發電屬於低碳能源，但其來源仍在海外，紐約是否應優先發展本地再生能源，也引發討論。

此外，部分環保團體關注大型水力發電對生態系統的影響，尤其是在水壩建設過程中，可能改變河流流向與生物棲息環境。不過支持者則強調，該計畫主要使用既有水電設施，並非新建大型水壩，因此影響相對有限。

紐約州近年積極推動能源轉型目標，包括大幅減少溫室氣體排放、逐步淘汰燃氣發電。隨著城市用電需求持續上升，如何在穩定供電與減碳之間取得平衡，成為政策核心挑戰。

專家指出，未來紐約的能源結構，很可能是「多元組合」，包括水力、風能、太陽能與儲能技術共同運作。其中，像這類跨境輸電的清潔能源項目，將扮演過渡時期的重要角色。

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