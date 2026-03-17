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法拉盛三層樓建築大火釀4死7傷 多為華人

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

皇后區法拉盛鬧區一棟三層樓16日中午突發四級大火，造成四位華人死亡，其中包括一名三歲兒童，期間還有三名住戶被迫從樓上跳窗逃生。

市消防局表示，他們在中午12時30分前接報，指位於法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)一棟建築二樓與三樓發生火警，消防人員在四分鐘後抵達現場。隨著火勢蔓延至二、三樓共五個單位(unit)，消防局將火勢升級為四級火警，緊急調派74個單位、共231名消防與急救人員救援。火勢於下午2時44分被控制。

火災期間，有三名住在頂樓的居民從窗戶跳下受傷。消防員在攀上二樓救援時，樓梯突然坍塌，兩名消防員也一度受困，隨後被救出並送往附近醫院治療，無生命危險。消防行動總指揮伍德(Kevin Woods)在記者會上表示，消防員到場時發現整棟建築三層均已陷入火海。

火災迄今已造成四人死亡。其中三人被困於二樓公寓，後被消防人員發現遺體，其中包括一名兒童。另有一名重傷者被送往紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)後宣告不治。

事故也造成七人受傷，包括六名華人和一名白人男性；急救人員一度在街道上為多名傷者實施心肺復甦術。據初步統計，其中兩名受傷居民傷勢危急，被送往Jacobi醫療中心，兩人送往紐約長老會皇后醫院，情況嚴重但無生命危險，其他傷者被送往附近醫院，情況穩定；另有兩人受輕傷。此外，六名消防員在救火時因輕傷被送醫。

市消防局研判，當時的強風可能助長了火勢，火勢往往會隨風向迅速擴散。大火雖最終被控制，但建築物受損嚴重。

一位警消部門人士表示，住在這棟樓中的多為華人。四名死者也為華人。消防人員在現場找到兩輛電單車，但尚不能確定與火情百分之百相關，起火原因仍由消防人員進一步調查中。

美國紅十字會16日晚向本報確認，已為一戶家庭的四名成年人登記提供緊急援助，包括經濟援助與臨時住宿，任何在此次火災中受影響、但當時未能與現場紅十字會救援人員取得聯繫的居民，可致電877-REDCROSS尋求協助。

皇后區法拉盛16日發生大火，火災後約45分鐘，現場濃煙瀰漫，可見度低。(記者鄭怡...
皇后區法拉盛16日發生大火，火災後約45分鐘，現場濃煙瀰漫，可見度低。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

皇后區法拉盛16日發生大火，一名華人女子坐在地上，情緒崩潰。(記者鄭怡嫣 / 攝...
皇后區法拉盛16日發生大火，一名華人女子坐在地上，情緒崩潰。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡...
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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法拉盛大火街區瀰漫煙霧 華翁燒傷痛苦哀嚎
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