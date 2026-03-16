新鐵路橋啟用 新州直達紐約通勤列車恢復正常

「東北走廊」出入紐約的關鍵性工程「波特北橋」完工，此前一個月內因轉線施工而大幅削減的紐新通勤鐵路車次將從16日起完全恢復正常。(記者許君達／攝影)

位於新澤西 境內的美鐵「東北走廊」上跨哈肯薩克河的波特北橋(Portal North Bridge)宣布完工，並於16日(周一)啟用，此前因轉線工程而大量削減班次的美鐵及新澤西通勤鐵路，將全部恢復正常運營；該座橋也成為整個「門戶計畫」(Gateway Program)中最早完成的標誌性工程。

在波特北橋完工前，每日數百班經新澤西方向進出紐約的客運及通勤列車，僅能經過擁有116年歷史的老波特橋(Portal Bridge)。由於淨空較低，老波特橋被設計成一座能夠轉動的開閉式橋梁，供哈肯薩克河上的輪船通行。而隨著設施老化和火車班次的增加，老波特橋開始頻繁出現卡死和供電接觸網故障，並造成進出紐約的鐵路運輸大規模延誤。

據美鐵通報，就在新橋完工的隔天的13日，老波特橋上的數根電力接觸網出現彎曲、導致列車無法平穩受電，因而在當日的早高峰期間再次出現大規模延誤。

旨在提升「東北走廊」紐新路段通行能力的「門戶計畫」2023年開工，除最知名的跨哈德遜河新隧道外，「門戶計畫」的另一項關鍵工程即是波特橋的改造。改造項目將分為兩個階段，首先在現有老橋旁新建「波特北橋」，該橋距離河面的淨空達到50呎，可供船隻直接通過、無需中斷鐵路運輸，而新橋的設計時速為90哩，遠高於舊橋的60哩，橋上配套的軌道工務、供電和信號等基礎設施亦全部採用最新設備，出現故障的頻率將會顯著降低。

根據計畫，在鐵路運輸於今年年內完全轉移至新橋後，老波特橋將在2027年底前拆除，並在原址上建設全新的「波特南橋」，以與哈德遜河新隧道相配合，使紐約至紐瓦克之間的客運鐵路實現四軌運營。

為完成鐵路轉線的收尾工程，美鐵在2月15日至3月15日間實行了臨時運力縮減措施，期間每日減少Acela列車和「東北地區線」等短途客車的班次；而共軌運行的新澤西運輸局(NJ Transit)通勤鐵路進出紐約的班次則從每日332班減至178班，幾乎腰斬，其中原本能夠直達紐約的「莫里斯-艾塞克斯線」和「蒙克萊爾-奔騰線」的列車被全部轉移至新州境內的霍博肯車站(Hoboken)始發，通勤乘客在下火車後須轉乘公車、PATH捷運或渡輪才能抵達曼哈頓。而從16日(周一)起，上述受影響的車次將全部恢復正常。