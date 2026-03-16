我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年50大慈善捐贈者 彭博連3年榜首

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

新鐵路橋啟用 新州直達紐約通勤列車恢復正常

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「東北走廊」出入紐約的關鍵性工程「波特北橋」完工，此前一個月內因轉線施工而大幅削減的紐新通勤鐵路車次將從16日起完全恢復正常。(記者許君達／攝影)
「東北走廊」出入紐約的關鍵性工程「波特北橋」完工，此前一個月內因轉線施工而大幅削減的紐新通勤鐵路車次將從16日起完全恢復正常。(記者許君達／攝影)

位於新澤西境內的美鐵「東北走廊」上跨哈肯薩克河的波特北橋(Portal North Bridge)宣布完工，並於16日(周一)啟用，此前因轉線工程而大量削減班次的美鐵及新澤西通勤鐵路，將全部恢復正常運營；該座橋也成為整個「門戶計畫」(Gateway Program)中最早完成的標誌性工程。

在波特北橋完工前，每日數百班經新澤西方向進出紐約的客運及通勤列車，僅能經過擁有116年歷史的老波特橋(Portal Bridge)。由於淨空較低，老波特橋被設計成一座能夠轉動的開閉式橋梁，供哈肯薩克河上的輪船通行。而隨著設施老化和火車班次的增加，老波特橋開始頻繁出現卡死和供電接觸網故障，並造成進出紐約的鐵路運輸大規模延誤。

據美鐵通報，就在新橋完工的隔天的13日，老波特橋上的數根電力接觸網出現彎曲、導致列車無法平穩受電，因而在當日的早高峰期間再次出現大規模延誤。

旨在提升「東北走廊」紐新路段通行能力的「門戶計畫」2023年開工，除最知名的跨哈德遜河新隧道外，「門戶計畫」的另一項關鍵工程即是波特橋的改造。改造項目將分為兩個階段，首先在現有老橋旁新建「波特北橋」，該橋距離河面的淨空達到50呎，可供船隻直接通過、無需中斷鐵路運輸，而新橋的設計時速為90哩，遠高於舊橋的60哩，橋上配套的軌道工務、供電和信號等基礎設施亦全部採用最新設備，出現故障的頻率將會顯著降低。

根據計畫，在鐵路運輸於今年年內完全轉移至新橋後，老波特橋將在2027年底前拆除，並在原址上建設全新的「波特南橋」，以與哈德遜河新隧道相配合，使紐約至紐瓦克之間的客運鐵路實現四軌運營。

為完成鐵路轉線的收尾工程，美鐵在2月15日至3月15日間實行了臨時運力縮減措施，期間每日減少Acela列車和「東北地區線」等短途客車的班次；而共軌運行的新澤西運輸局(NJ Transit)通勤鐵路進出紐約的班次則從每日332班減至178班，幾乎腰斬，其中原本能夠直達紐約的「莫里斯-艾塞克斯線」和「蒙克萊爾-奔騰線」的列車被全部轉移至新州境內的霍博肯車站(Hoboken)始發，通勤乘客在下火車後須轉乘公車、PATH捷運或渡輪才能抵達曼哈頓。而從16日(周一)起，上述受影響的車次將全部恢復正常。

新橋建成前，往返與紐新之間每日數百班長短途客運列車均須經過擁有116年歷史的老波...
新橋建成前，往返與紐新之間每日數百班長短途客運列車均須經過擁有116年歷史的老波特橋。該橋為可轉動的開閉式移動橋，在有船隻經過時，須中斷鐵路交通，而由於設施老舊，橋身打開後經常難以順利閉合，導致鐵路頻繁延誤。(Gateway Program提供)

世報陪您半世紀

新澤西

上一則

逾3萬人參賽…紐約半馬開跑 不乏華人身影
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖派翠克節遊行3月17日曼哈頓登場 MTA加開列車嚴禁帶酒

聖派翠克節遊行3月17日曼哈頓登場 MTA加開列車嚴禁帶酒
隔6年重啟 中朝國際列車丹東首發抵平壤 首日景象曝光

隔6年重啟 中朝國際列車丹東首發抵平壤 首日景象曝光
曼哈頓社區監獄 年內開挖地基

曼哈頓社區監獄 年內開挖地基
歷經7年多籌畫 舊金山公車停放站將興建可負擔住房

歷經7年多籌畫 舊金山公車停放站將興建可負擔住房

熱門新聞

經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36
皇后區地檢處說，警方在皇后區牙買加灣野生動物保護區尋獲了包含頭顱、腿部與手臂在內的阿里的其餘遺骸。(取自谷歌地圖，圖為牙買加灣野生動物保護區)

網戀結緣相差41歲 紐約皇后區74歲翁殺妻碎屍

2026-03-12 21:07
「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)

紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家 社區歡迎其重開餐館

2026-03-12 12:44

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘