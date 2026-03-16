布碌崙衣物捐贈箱起火 疑華裔遊民吸菸釀災

8大道華裔遊民衣物捐贈箱上搭鋪，疑似因吸菸引發火災。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道華社14日傍晚發生一起火災，起火點是位於住宅樓門前的一個衣物捐贈箱，火勢蔓延到住宅樓一層，導致多個家庭被疏散、無人受傷。起火原因疑似是由一名睡在衣物捐贈箱上的華裔遊民 吸菸引起。

該起事件發生在54街705號前，時間約為14日下午5時30分左右，起火點是位於該門牌居民樓前的兩個橘紅色衣物捐贈箱，上面寫著「衣服和鞋子」、「衣物轉送回收」。

隔壁美髮店員工林先生說，近一個月來，一名中年華男遊民把一張折疊床搬到了衣物捐贈箱上面，還支起了一個小小的帳篷遮擋陽光，晚上就在這張床上睡覺，床下放著各種衣物和鞋子。林先生說，這名遊民之前一直在附近遊蕩，他原來在一戶住宅的台階上睡覺，後來就「紮營」在衣物捐贈箱上。

林先生懷疑該遊民可能因為躺在床上吸菸，不小心把被子和衣物燒著了，才引發了這場火災。有目擊者稱，火災發生後，看到這名遊民沿街逃走了。林先生說，等他出來看時，火已經燒得很大，燒到了二樓和三樓。不過，因為消防站離起火點近，消防員很快趕到現場，撲滅了大火。

據附近一家中餐廳的女服務生說，她是聽到起火處發出了爆炸聲，才出門去查看的。她也說這位遊民是中年華男。

起火居民樓的租戶陳妮塔(Nita Tran)說，這名遊民在這個街區遊蕩了大概有一年時間，警察有時會把他趕走，但他很快就又回來了。他在衣物捐贈箱上搭床睡覺後，也沒有人出面干預。

還有的鄰居說，他們多次打311電話投訴這名遊民，其中一起投訴在14日上午還被標記為已結案。儘管投訴已結案，但該男子並未被帶走，幾個小時後就發生了火災。

紅十字會表示，他們的救援人員趕到現場後，為流離失所的居民提供協助，為他們安排了臨時的住所。