逾3萬人參賽…紐約半馬開跑 不乏華人身影

根據主辦單位統計，今年共有超過3萬名跑者參賽，場面壯觀。(記者曹馨元╱攝影)

由紐約跑者協會(NYRR)主辦的「紐約市半程馬拉松」(NYC Half-Marathon)於15日一早開跑。根據主辦單位統計，今年共有超過3萬名跑者參賽，場面壯觀。部分跑者表示，當日氣溫不高、寒風陣陣，因此影響發揮。

半馬參與者中不乏華人跑團的身影。(記者曹馨元╱攝影)

本次賽事全長13.1英哩，起點位於布碌崙 (布魯克林)博物館(Brooklyn Museum)旁的華盛頓大道。跑者穿過展望公園(Prospect Park)後，跨越布碌崙大橋進入曼哈頓 ，沿著羅斯福東河大道(FDR Drive)北上，橫穿時報廣場 (Times Square)，最後在中央公園(Central Park)畫下句點。

首批跑者於上午7時20分起跑，之後採分批出發方式，最後一批於上午8時30分前出發。當日11時左右，大部分參與者均已完賽。肯亞長跑名將奧比里(Hellen Obiri)與威舒特(Adriaan Wildschutt)分別在女子組與男子組以59分30秒及1小時6分的成績取得第一。

半馬參與者中不乏華人跑團的身影。來自嵐山跑團的65歲跑者陳大哥更在本次半馬中跑出個人最佳成績，為1小時34分。團友介紹，陳大哥是跑團中的「定海神針」，每次訓練都會風雨無阻地出現。紐約近來天氣極端，幾周內經歷了破紀錄的嚴寒與仿若初夏地高溫；陳大哥說，除卻暴雪那幾日，他每天都會堅持跑步，「現在一天不跑都不舒服了」。

首次參加馬拉松賽事的蔡宛蓁順利完賽。(受訪者提供)

15日早晨的氣溫在華氏35度左右，陰天之下伴有陣陣寒風。「嵐山小表姐」周Sharon表示，冷風天氣略微影響了跑者的發揮，也讓她沒有達到自己的預期；不過，周Sharon仍舊突破了自己的個人紀錄，不枉此行。

首次參加馬拉松賽事的蔡宛蓁當初是抱著「試一試」的心態抽中了入場樂透；順利完賽的她笑說，最後一段路完全是靠毅力支撐，「感覺腳在燃燒」。蔡宛蓁自去年9月才開始嘗試跑步，盡管起初對自己能否投入還有疑慮，「但一次下雨跑之後第一次感覺到Runner's High(跑者愉悅)，我就覺得自己可以喜歡跑步，之後我每周都會去跑，不是為了任何，只是為了自己」。

蔡宛蓁表示，跑步為自己的生活節奏及心情都帶來了正面影響。她說，跑步像是免費的心理治療，「心情不好就回去跑步，跑了之後心情就會變好」；而也因每日需要早起跑步，她的作息都變得更為規律。加入紐約本地台灣跑團「Tie One Run Club」的蔡宛蓁說，因跑團結識的好友也讓跑步更具趣味、更能堅持，「如果想跑的話，就去試一下吧！」